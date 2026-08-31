Графики отключения света в Кировоградской области на текущую неделю дополнены плановыми работами на 1 и 2 сентября — в Кропивницком временно будут отключать электроэнергию на ряде улиц. О плановых обесточиваниях потребителей сообщает Кировоградоблэнерго.

Графики отключения света в Кировоградской области 1 и 2 сентября предусматривают обесточивание в промежутке с 08:00 до 17:00. По информации Кировоградоблэнерго, работы связаны с техническим обслуживанием и текущим ремонтом электросетей. Полный перечень адресов опубликован на официальной странице графиков kiroe.com.ua/energy/plan/86.

Какие улицы обесточат 1 сентября

Первого сентября плановые отключения затронут такие адреса: ул. Нікопольська, ул. Василя Стуса, ул. Вербицького, ул. Криворізька, ул. Ксені Ерделі, пер. Новоукраїнський, туп. Кар'єрний, пер. Прирічний, пер. Ґарета Джонса, ул. Петра Чубинського, ул. Ольги Гліви, ул. Микитенка, ул. Очаківська, ул. Перша Виставкова, ул. Архітектора Достаєвського, ул. Світла, ул. Приміська, ул. Луганська, ул. Прирічна, ул. Верхня Прирічна, ул. Шкільна, ул. Чугуївська, пер. Очаківський, ул. Марії Заньковецької, ул. Дунайська, пер. Кар'єрний, туп. Прирічний, ул. Кропивницького, ул. Тараса Шевченка, ул. Степана Бандери, ул. Степана Чобану, ул. Архітектора Паученка, ул. Архангельська, ул. Театральна, ул. Віктора Чміленка, ул. Карабінерна, ул. Ялинкова, ул. Героїв-земляків, пер. Героїв-земляків.

Какие улицы обесточат 2 сентября

Второго сентября свет будут отключать по адресам: ул. Олега Паршутіна, ул. Нікопольська, ул. Героїв-рятувальників, ул. Василя Стуса, ул. Вербицького, ул. Криворізька, ул. Ксені Ерделі, ул. Героїв України, ул. Леоніда Каденюка, пер. Новоукраїнський, туп. Кар'єрний, пер. Прирічний, пер. Ґарета Джонса, ул. Петра Чубинського, ул. Ольги Гліви, ул. Микитенка, ул. Очаківська, ул. Садова, ул. Академіка Тамма, ул. Заміська, ул. Архітектора Достаєвського, просп. Промисловий, ул. Світла, ул. Приміська, ул. Луганська, ул. Прирічна, ул. Верхня Прирічна, ул. Шкільна, ул. Чугуївська, пер. Очаківський, ул. Марії Заньковецької, ул. Дунайська, просп. Університетський, пер. Кар'єрний, туп. Прирічний, ул. Дружби, ул. Героїв-рятувальників, ул. Автолюбителів, пер. Березовий, пер. Азовський, ул. Автолюбителів, ул. Промислова.

Как узнать об отключении

Актуальный график обесточиваний можно проверить на официальном сайте Кировоградоблэнерго в разделе «Графік відключення ЕМ» или позвонить в круглосуточный кол-центр по номеру 0-800-501-148. Энергетики советуют учитывать возможные перерывы в электроснабжении с 08:00 до 17:00 при планировании бытовых дел.

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