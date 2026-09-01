С 1 сентября 2026 года ученики коммунальных школ Запорожья будут получать бесплатные горячие обеды. Питание охватит учеников 1–11 классов, но не всех: часть школьников в программу не попадет.

Бесплатное питание в школах Запорожья с 1 сентября охватит учеников 1–11 классов, однако обеды получат не все — часть школьников останется без горячего питания.

Как сообщило Министерство образования и науки Украины, решение о бесплатных горячих обедах принял Кабинет Министров. Программа распространяется на учеников 1–11 классов, а в заведениях с 12-летней системой обучения — также на двенадцатиклассников.

Кто будет получать бесплатные обеды

Право на бесплатный горячий обед будут иметь школьники, которые одновременно отвечают двум условиям: учатся в коммунальном заведении общего среднего образования и физически посещают занятия очно или по смешанному графику. Наличие статуса ВПЛ, многодетной семьи или другой льготной категории не обязательно — накормят всех учеников таких школ.

Школьники, которые учатся только дистанционно и не приходят в заведение, бесплатные обеды получать не будут. При распределении средств учитывают фактическую посещаемость детей. Речь идет о разовом горячем питании в те дни, когда ученик находится в школе.

Как будут кормить детей при смешанном обучении

Большинство школ Запорожья будут работать по ротационной модели: часть классов будет учиться в заведении, другие — дистанционно, затем группы поменяются. Ребенок будет получать бесплатный обед в дни очного посещения школы, а за дистанционные дни денежная компенсация или выдача продуктов домой не предусмотрены.

В Запорожском городском совете сообщили, что в новом учебном году бесплатное питание продолжат предоставлять ученикам 1–9 классов. В части заведений будут использовать кейтеринг: готовые блюда доставляют в школу в специальных емкостях с соблюдением температурного режима. Такая модель позволяет организовать обеды там, где нет полноценного пищеблока или его работа ограничена из-за безопасности.

Сколько стоят обеды и кто за них платит

На бесплатное питание учеников в сентябре–ноябре 2026 года государство дополнительно направило более 7,4 млрд гривен субвенции. Для учеников начальной школы предусмотрено 50 гривен в день, для базового и профильного среднего образования — 60 гривен.

В прифронтовых областях, в частности Запорожской, часть расходов на питание младших школьников будет покрывать Всемирная продовольственная программа ООН. Размер финансирования для каждой общины определяют с учетом количества учеников, учебных дней, посещаемости и выбранной модели питания.

Как родителям узнать график питания

График обедов будет зависеть от расписания конкретного заведения, количества смен и вместимости столовой или укрытия. Время обеда родителям должны сообщить вместе с расписанием очных занятий. Поскольку в последнем сообщении городских властей отдельно упомянуты только 1–9 классы, родителям старшеклассников стоит уточнить порядок питания в администрации своего заведения.

С 1 сентября смешанное обучение планируют организовать в 90 из 92 школ города, а очные занятия смогут посещать более 40 тысяч учеников. Для этого в Запорожье подготовлены 224 укрытия в 183 коммунальных заведениях образования.

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