Дефицит продуктов в Днепропетровской области становится всё заметнее: журналисты обошли два днепровских супермаркета и зафиксировали пробелы на полках с бакалеей, маслом и сладостями.

Войска РФ начали целенаправленно бить по украинской логистике, из-за чего в супермаркетах города возникают задержки с поставкой отдельных товаров. Как сообщает «Информатор», сеть «АТБ» уже ввела временные ограничения на часть товаров, чтобы предотвратить спекуляцию и перекупку. На этом фоне редакция решила проверить реальное состояние полок — обход провели в двух торговых точках Днепра.

Что увидели в Varus

В супермаркете Varus на проспекте Дмитрия Яворницкого журналисты зафиксировали частичные пробелы в ассортименте. Полупустые стеллажи видны в секции бакалеи: временно отсутствуют отдельные позиции макаронных изделий, круп и подсолнечного масла.

Похожая ситуация в отделах бытовых и непродовольственных товаров — в частности на полках с бумажной продукцией (салфетки, туалетная бумага) и одноразовой пластиковой посудой. Отдельные позиции исчезли также из холодильных витрин с мясными изделиями. В то же время социально значимые товары, такие как куриные яйца, доступны в достаточном объёме и ассортименте.

Ситуация в «Сильпо» возле вокзала

В супермаркете «Сильпо» возле железнодорожного вокзала отклонения от стандартного наполнения полок заметнее. В бакалейном отделе полностью опустели фирменные коробки и раскладки с кондитерской продукцией брендов Roshen и ХБФ.

Существенные пробелы видны на стеллажах с соусами, кетчупами, горчицей, растительным маслом и соками — там остались только единичные упаковки. Полупустые ряды с чипсами, снеками, консервацией и продуктами длительного хранения.

В холодильных зонах — в секциях с сырами, молочной продукцией и замороженными полуфабрикатами — значительная часть металлических корзин и полок пуста. Пробелы наблюдаются и в отделе напитков.

Работают ли магазины

Несмотря на логистические задержки и отсутствие отдельных товарных позиций, оба супермаркета продолжают принимать посетителей, а покупателей обслуживают в штатном режиме. «Информатор» продолжает следить за ситуацией в Днепре, ведь временные пробелы могут меняться с каждой новой поставкой.

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