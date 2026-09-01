Графики отключения света в Полтавской области на 1 и 2 сентября уже опубликованы, а тем временем часть полтавчан в первый день сентября осталась еще и без воды. Причиной стала авария на водопроводной сети, из-за которой водоснабжение приостановили сразу на нескольких улицах областного центра.
Об отключении сообщили на официальной странице коммунального предприятия «Полтававодоканал». По информации коммунальщиков, воду отключили 1 сентября — ориентировочное время завершения ремонтных работ на момент публикации не называли.
Какие улицы в Полтаве остались без воды
По состоянию на утро 1 сентября без водоснабжения оказались жители таких адресов:
- ул. Героев АТО;
- ул. Л. Убийвовк;
- ул. А. Решка;
- ул. Бериковская;
- просп. Бериковский;
- ул. Освитянская;
- просп. Святомакаровский;
- просп. Тракторный;
- просп. Телефонный;
- просп. Кропивницкого;
- ул. Ремесленная;
- просп. Спольчанский.
В «Полтававодоканале» подчеркнули, что подачу воды возобновят сразу после завершения аварийных работ. Более точное время появления воды в кранах на предприятии пообещали сообщить дополнительно — актуальную информацию жителям советуют отслеживать на официальных ресурсах коммунальщиков.
Что делать жителям, пока нет воды
Пока продолжаются ремонтные работы, полтавчанам с перечисленных адресов советуют сделать запас воды для питья и бытовых нужд и по возможности перекрыть краны, чтобы избежать подтопления после возобновления подачи. Если вода пошла мутной, ее стоит сливать в течение нескольких минут до прозрачного состояния.
Ранее Politeka сообщала, отключение воды в Полтаве 28 августа: в водоканале назвали, какие улицы без водоснабжения.
Также Politeka сообщала, графики отключения света в Полтавской области на неделю с 31 августа по 6 сентября.