В Полтаве 1 сентября из-за аварии на водопроводной сети ряд улиц остался без воды. В «Полтававодоканале» назвали адреса и рассказали, когда возобновят водоснабжение.

Графики отключения света в Полтавской области на 1 и 2 сентября уже опубликованы, а тем временем часть полтавчан в первый день сентября осталась еще и без воды. Причиной стала авария на водопроводной сети, из-за которой водоснабжение приостановили сразу на нескольких улицах областного центра.

Об отключении сообщили на официальной странице коммунального предприятия «Полтававодоканал». По информации коммунальщиков, воду отключили 1 сентября — ориентировочное время завершения ремонтных работ на момент публикации не называли.

Какие улицы в Полтаве остались без воды

По состоянию на утро 1 сентября без водоснабжения оказались жители таких адресов:

ул. Героев АТО;

ул. Л. Убийвовк;

ул. А. Решка;

ул. Бериковская;

просп. Бериковский;

ул. Освитянская;

просп. Святомакаровский;

просп. Тракторный;

просп. Телефонный;

просп. Кропивницкого;

ул. Ремесленная;

просп. Спольчанский.

В «Полтававодоканале» подчеркнули, что подачу воды возобновят сразу после завершения аварийных работ. Более точное время появления воды в кранах на предприятии пообещали сообщить дополнительно — актуальную информацию жителям советуют отслеживать на официальных ресурсах коммунальщиков.

Что делать жителям, пока нет воды

Пока продолжаются ремонтные работы, полтавчанам с перечисленных адресов советуют сделать запас воды для питья и бытовых нужд и по возможности перекрыть краны, чтобы избежать подтопления после возобновления подачи. Если вода пошла мутной, ее стоит сливать в течение нескольких минут до прозрачного состояния.

Ранее Politeka сообщала, отключение воды в Полтаве 28 августа: в водоканале назвали, какие улицы без водоснабжения.

Также Politeka сообщала, графики отключения света в Полтавской области на неделю с 31 августа по 6 сентября.