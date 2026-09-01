Графики отключения света в Полтавской области на 1 и 2 сентября уже опубликованы, а тем временем часть полтавчан в первый день сентября осталась еще и без воды. Причиной стала авария на водопроводной сети, из-за которой водоснабжение приостановили сразу на нескольких улицах областного центра.

Об отключении сообщили на официальной странице коммунального предприятия «Полтававодоканал». По информации коммунальщиков, воду отключили 1 сентября — ориентировочное время завершения ремонтных работ на момент публикации не называли.

Какие улицы в Полтаве остались без воды

По состоянию на утро 1 сентября без водоснабжения оказались жители таких адресов:

  • ул. Героев АТО;
  • ул. Л. Убийвовк;
  • ул. А. Решка;
  • ул. Бериковская;
  • просп. Бериковский;
  • ул. Освитянская;
  • просп. Святомакаровский;
  • просп. Тракторный;
  • просп. Телефонный;
  • просп. Кропивницкого;
  • ул. Ремесленная;
  • просп. Спольчанский.
Отключение воды в Полтаве

В «Полтававодоканале» подчеркнули, что подачу воды возобновят сразу после завершения аварийных работ. Более точное время появления воды в кранах на предприятии пообещали сообщить дополнительно — актуальную информацию жителям советуют отслеживать на официальных ресурсах коммунальщиков.

Что делать жителям, пока нет воды

Пока продолжаются ремонтные работы, полтавчанам с перечисленных адресов советуют сделать запас воды для питья и бытовых нужд и по возможности перекрыть краны, чтобы избежать подтопления после возобновления подачи. Если вода пошла мутной, ее стоит сливать в течение нескольких минут до прозрачного состояния.

Ранее Politeka сообщала, отключение воды в Полтаве 28 августа: в водоканале назвали, какие улицы без водоснабжения.

Также Politeka сообщала, графики отключения света в Полтавской области на неделю с 31 августа по 6 сентября.