В Полтавской области 1 сентября из-за ситуации с безопасностью часть пригородных поездов отклонилась от графика. Самая долгая задержка — у рейса Гребёнка — Киев: почти 4,5 часа, сообщила Укрзализныця.

Графики отключения света в Полтавской области на 1 и 2 сентября опубликованы на фоне ситуации с безопасностью, которая сегодня отразилась и на железной дороге. В Полтавской области часть пригородных поездов отклонилась от расписания, а самую долгую задержку зафиксировали на рейсе Гребёнка — Киев.

Как сообщили в «Укрзализныце», поезд №6801 Гребёнка — Киев-Пассажирский (Северный) отстаёт от графика на 4 часа 32 минуты. По данным железнодорожников, этот рейс курсирует с остановочного пункта Хмельовик.

Какие рейсы изменили на направлении Гребёнка — Киев

Из-за ситуации с безопасностью перевозчик внёс изменения в пригородное сообщение между Гребёнкой и Киевом. 1 сентября пассажирам предлагают такие альтернативы:

№6809 Гребёнка — Киев-Волынский вместо №6807 Гребёнка — Киев-Пассажирский;

№6816 Киев-Волынский — Гребёнка вместо №6812 Киев-Пассажирский — Гребёнка.

Задержки есть и на других направлениях, связанных с Полтавской областью. Поезд №7012 Полтава-Южная — Люботин курсирует с задержкой 1 час 2 минуты, а №6291 Огульцы — Полтава-Южная — 56 минут.

Что делать пассажирам, если поезд остановили

В «Укрзализныце» предупредили, что в случае повышенной опасности поезда могут останавливать. Если это произошло, пассажиров просят покинуть вагоны, не находиться на платформах и возле путей, а пройти в укрытие или отойти от поезда и железнодорожной инфраструктуры не менее чем на 200 метров.

Движение будут восстанавливать после завершения воздушной тревоги. Отдельно напомним: в Украине планируют изменить работу железной дороги во время длительных воздушных тревог — среди предложений круглосуточная работа вокзалов, более быстрая посадка пассажиров и рассредоточение поездов.

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