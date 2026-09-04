В Днепре 5 сентября проведут плановый ремонт на водоводе диаметром 700 мм, поэтому с 01:00 до 23:00 без воды останутся жители нагорной части города и Новоалександровской громады. Людей просят заранее сделать запас питьевой воды.

Отключения коммунальных услуг в Днепропетровской области продолжаются: после предупреждений об обесточиваниях в начале сентября, 5 числа в Днепре почти на сутки отключат воду из-за планового ремонта водовода диаметром 700 мм.

Об этом сообщает КП «Днепроводоканал». Работы запланированы на субботу, 5 сентября: водоснабжение приостановят в 01:00 и возобновят только в 23:00 того же дня. То есть без централизованной воды жители останутся на 22 часа.

Кого коснется отключение

По информации коммунального предприятия, воды не будет в нагорной части Днепра и на территории Новоалександровской территориальной громады. Полный перечень конкретных улиц и домов в публикации не привели, однако водоканал просит всех, кого это может касаться, заранее позаботиться о запасах.

Устойчивый режим водоснабжения, по планам предприятия, должны восстановить до 12:00 6 сентября. То есть после завершения ремонта системе понадобится время, чтобы выйти на штатное давление и наполнить сети.

Что советуют жителям сделать заранее

В «Днепроводоканале» подчеркивают: главное — до 01:00 5 сентября набрать достаточный запас воды. На сутки лучше иметь из расчета не менее 3–5 литров на человека только для питья и приготовления пищи, а еще отдельно — на гигиенические нужды.

Наберите питьевую воду в чистые канистры, банки и бутылки.

Запаситесь технической водой для санузла.

Проверьте, есть ли дома запас одноразовой посуды на случай нехватки горячей воды.

Те, кто не успеет запастись водой, смогут воспользоваться привозной — следите за сообщениями предприятия о графике подвоза.

Напомним, в Днепре 1 сентября на ряде адресов уже пропадала вода, а с 1 июля тариф на холодную воду вырос почти втрое — до 81,92 гривни за кубометр. Новое отключение 5 сентября связано именно с ремонтом, а не с аварией, поэтому продлится по заранее объявленному плану.

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