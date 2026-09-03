Министерство развития общин обновило перечень территорий, где идут или шли боевые действия. Для жителей ряда громад Сумщины это открывает возможность оформить статус ВПЛ и государственную помощь на проживание — собрали, куда обращаться.

Гуманитарная помощь для ВПЛ на Сумщине теперь доступна большему числу людей — Министерство развития общин и территорий Украины обновило перечень территорий, где идут или шли боевые действия, и жители новых населенных пунктов могут оформить статус внутренне перемещенного лица.

Изменения утвердили приказом от 16 июля 2026 года № 1389, а в силу он вступил 21 августа 2026 года. Для Сумской области решение особенно важно, ведь регион ежедневно страдает от обстрелов и атак со стороны Российской Федерации. Об обновленном перечне сообщает издание «The Sumy Post».

Статус территорий возможных боевых действий получили три громады. Речь о всех населенных пунктах Боромлянской и Верхнесыроватской громад, а также о восьми селах Бурынской громады — Гатка, Дьяковка, Новый Мир, Пески, Сапушино, Шпокалка, Копылово и Кошарское.

Как сообщили в Департаменте социальной защиты населения Сумского городского совета, жители этих населенных пунктов, которые переехали в Сумскую городскую территориальную громаду, могут получить справку ВПЛ и оформить государственную помощь на проживание. Принимают по адресу: улица Харьковская, 35.

Во время регистрации переселенцев обеспечивают гуманитарной помощью, услугами бесплатного временного проживания в общежитиях, а при определенных условиях — поселяют в модульный городок.

По состоянию на 1 июля 2026 года на учете в Департаменте находилось 36 342 внутренне перемещенных лица — почти в 8 раз больше, чем до начала полномасштабного вторжения. Из них 24 152 человека прибыли именно из Сумской области, а 57% стоящих на учете — из приграничных громад, эвакуированных из-за ситуации с безопасностью. Больше всего ВПЛ прибыли из Краснопольской и Белопольской громад — почти по 9 тысяч из каждой.

Что нужно, чтобы оформить статус ВПЛ

Жителям населенных пунктов, получивших статус территорий возможных боевых действий и переехавших в Сумскую городскую территориальную громаду (город Сумы и прилегающие старостинские округа), следует обратиться в Департамент социальной защиты населения Сумского городского совета на улице Харьковской, 35. Там можно получить справку ВПЛ и оформить государственную помощь на проживание.

При регистрации нужно подтвердить личность и фактическое проживание в громаде. Переселенцев сразу обеспечивают гуманитарной помощью, предлагают бесплатное временное проживание в общежитиях, а при определенных условиях — поселение в модульный городок.

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