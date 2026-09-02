В Полтавской области из-за ремонта путей и ситуации с безопасностью временно отменяют ряд пригородных поездов до Кременчуга и Берестина на сентябрь.

График поездов в Полтавской области в сентябре снова меняют — Укрзализныця временно выводит из расписания несколько пригородных рейсов из-за планового ремонта путей и ситуации с безопасностью. Изменения будут действовать в течение сентября, часть рейсов переведена на новый график.

Об отмене и обновленном графике 2 сентября сообщили в Укрзализныце, передает полтавское издание «ЗМІСТ». Изменения касаются пассажиров пригородных поездов Полтавской области, в частности направлений Кременчуг, Знаменка и Берестин.

Какие поезда отменяют из-за ремонта путей

Из-за плановых ремонтных работ с 4 по 17 сентября из графика временно убрали три рейса:

№ 6890 Павлыш – Кременчуг-Пассажирский;

№ 6663 Кременчуг-Пассажирский – Знаменка;

№ 6664 Знаменка – Кременчуг-Пассажирский.

То есть сообщение Павлыш – Кременчуг и Кременчуг – Знаменка в обоих направлениях в эти даты курсировать не будет, поэтому пассажирам придется заранее искать альтернативные рейсы или другой транспорт.

Ситуация с безопасностью в направлении Берестина

Отдельные правки связаны с ситуацией с безопасностью на маршруте в Берестин. Так, 2 сентября отменили рейс № 6655 Кегичевка – Берестин, а пассажирам поезда № 6575 Берестин – Полтава-Южная рекомендуют вместо него выбирать поезд № 6577, который следует по тому же маршруту.

С 3 сентября на новый график перевели и поезд № 6690 Берестин – Харьков-Пассажирский: теперь он будет отправляться из Берестина в 14:12 вместо 13:47, а в Харьков прибывать в 17:00 вместо 16:35.

Что делать пассажирам, чтобы не остаться на перроне

Отмены временные и могут дополняться, поэтому перед поездкой Укрзализныця советует проверять актуальное время отправления. Удобнее всего это сделать в официальном приложении «Укрзализныця» или на сайте перевозчика, где расписание обновляется оперативно.

Если нужного рейса нет в продаже, стоит рассмотреть соседние отправления: перевозчик советует добираться ближайшим доступным поездом, а в направлении Берестина — выбирать № 6577 вместо отмененного № 6575.

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