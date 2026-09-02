На Полтавщині через ремонти колій і безпекову ситуацію тимчасово скасовують низку приміських поїздів до Кременчука та Берестина на вересень.

Графік поїздів у Полтавській області у вересні знову змінюють — Укрзалізниця тимчасово виводить із розкладу кілька приміських рейсів через планові ремонти колій та безпекову ситуацію. Зміни діятимуть упродовж вересня, частину рейсів переведено на новий графік.

Про скасування та оновлений графік 2 вересня повідомили в Укрзалізниці, передає полтавське видання «ЗМІСТ». Зміни стосуються пасажирів приміських поїздів Полтавської області, зокрема напрямків Кременчук, Знам'янка та Берестин.

Які поїзди скасовують через ремонт колій

Через планові ремонтні роботи з 4 по 17 вересня з графіка тимчасово прибрали три рейси:

№ 6890 Павлиш – Кременчук-Пасажирський;

№ 6663 Кременчук-Пасажирський – Знам'янка;

№ 6664 Знам'янка – Кременчук-Пасажирський.

Тобто сполучення Павлиш – Кременчук та Кременчук – Знам'янка в обох напрямках у ці дати не курсуватиме, тож пасажирам доведеться наперед шукати альтернативні рейси або інший транспорт.

Безпекова ситуація в напрямку Берестина

Окремі правки пов'язані з безпековою ситуацією на маршруті до Берестина. Так, 2 вересня скасували рейс № 6655 Кегичівка – Берестин, а пасажирам поїзда № 6575 Берестин – Полтава-Південна рекомендують натомість обирати потяг № 6577, який прямує тим самим маршрутом.

Від 3 вересня на новий графік перевели й поїзд № 6690 Берестин – Харків-Пасажирський: тепер він вирушатиме з Берестина о 14:12 замість 13:47, а до Харкова прибуватиме о 17:00 замість 16:35.

Що робити пасажирам, аби не лишитися на пероні

Скасування тимчасові й можуть доповнюватися, тому перед поїздкою Укрзалізниця радить перевіряти актуальний час відправлення. Найзручніше це зробити в офіційному застосунку «Укрзалізниця» або на сайті перевізника, де розклад оновлюється оперативно.

Якщо потрібного рейсу немає в продажу, варто розглянути сусідні відправлення: перевізник радить добиратися найближчим доступним поїздом, а в напрямку Берестина — обирати № 6577 замість скасованого № 6575.

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