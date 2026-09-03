Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 4 по 10 сентября обещает четыре дня с возможными осадками и максимальную температуру +28° в субботу, 5 сентября, при этом перепад температур за неделю достигнет 11°.

погода в регионе остаётся переменчивой на этой неделе, и Харьковскую область ожидают дождливые дни с ощутимым перепадом температур — от +17° до +28° днём.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры на протяжении недели будут колебаться от +17° до +28°, а ночные — от +10° до +17°.

В пятницу, 4 сентября, воздух прогреется до +25°, ночью ожидается +15°. Небо будет малооблачным, но синоптики прогнозируют возможные осадки.

В субботу, 5 сентября, столбики термометров поднимутся до наивысшей отметки недели — +28° днём и +17° ночью. Облачность переменная, и в этот день также возможны осадки.

В воскресенье, 6 сентября, температура заметно снизится — до +18° днём и +15° ночью. Небо останется малооблачным, синоптики не исключают осадков.

В понедельник, 7 сентября, днём ожидается +19°, а ночью воздух охладится до +11°. Облачность малооблачная, осадки также возможны.

Во вторник, 8 сентября, температура опустится до минимальной дневной отметки недели — +17°, ночью — до +10°. Небо будет облачным с прояснениями, но без осадков.

В среду, 9 сентября, днём прогнозируют +22°, ночью — +11°. Облачность малооблачная, осадков не ожидается.

В четверг, 10 сентября, воздух прогреется до +24° днём и +13° ночью. Небо останется малооблачным, без осадков.

Таким образом, самая тёплая погода будет в субботу, 5 сентября, когда термометры покажут +28°, а самая прохладная — во вторник, 8 сентября, с дневной температурой +17°. Перепад за неделю составляет 11°. Осадки прогнозируют четыре дня — в пятницу, субботу, воскресенье и понедельник.

Из-за нестабильной погоды с возможными осадками в первые четыре дня недели стоит иметь при себе зонт и быть осторожными за рулём из-за мокрой дороги. В то же время из-за заметного перепада температур советуем одеваться многослойно, чтобы комфортно себя чувствовать и в тёплые дни, и в более прохладные.

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