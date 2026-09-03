Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области показывает существенный перепад температур: сначала будет по-летнему тепло, а затем заметно похолодает.

синоптики уже предупреждали о перепадах температуры на Днепропетровщине на прошлой неделе, и новый прогноз подтверждает эту тенденцию — регион ожидает сначала тепло, а затем заметное похолодание.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели дневная температура в Днепропетровской области будет заметно колебаться.

В пятницу, 4 сентября, воздух днем прогреется до +26°, а ночью опустится до +16°. Небо будет малооблачным, осадков не ожидается.

В субботу, 5 сентября, столбики термометров достигнут отметки +30° — это самый теплый день недели. Ночью температура составит +17°. Облачность — с прояснениями, без осадков.

В воскресенье, 6 сентября, потепление отступит: днем ожидается +23°, ночью +18°. Небо малооблачное, и синоптики прогнозируют возможные осадки.

В понедельник, 7 сентября, температура опустится до +20° днем и +13° ночью — это самый прохладный день недели. Облачность малооблачная, возможные осадки сохранятся.

Во вторник, 8 сентября, погода удержится на той же отметке: днем +20°, ночью +13°. Небо малооблачное, без осадков.

В среду, 9 сентября, воздух немного прогреется — до +23° днем, ночью останется +13°. Облачность малооблачная, осадков не прогнозируют.

В четверг, 10 сентября, столбики термометров поднимутся до +25° днем и +15° ночью. Небо малооблачное, без осадков.

Таким образом, самым теплым днем недели станет суббота, 5 сентября, с температурой +30°, а самым прохладным — понедельник, 7 сентября, когда воздух прогреется лишь до +20°. Перепад температур за неделю составляет 10°. Осадки синоптики прогнозируют в воскресенье, 6 сентября, и в понедельник, 7 сентября.

В жаркие дни, когда температура достигает +30°, стоит пить больше воды, планировать дела на утро или вечер и позаботиться о защите от солнца. В дни с возможными осадками — 6 и 7 сентября — не забывайте о зонте и будьте осторожны за рулем. Поскольку в понедельник, 7 сентября, температура ночью опустится до +13°, людям пожилого возраста стоит одеваться теплее.

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