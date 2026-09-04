Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 5 по 11 сентября показывает колебания температур: днем столбики термометров будут подниматься до +27°, а к середине недели опускаться до +18°, с возможными осадками в воскресенье и понедельник.

погода в регионе часто будет меняться — об этом уже писала Politeka, анализируя предыдущую неделю. Новый прогноз на неделю с 5 по 11 сентября подтверждает эту тенденцию: температура днем будет колебаться от +18° до +27°, поэтому харьковчанам стоит готовиться к нестабильной погоде.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, диапазон дневных температур этой недели составит от +18° до +27°, а ночных — от +9° до +16°.

В субботу, 5 сентября, воздух прогреется до +27°, ночью же ожидается +16°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В воскресенье, 6 сентября, температура днем опустится до +21°, ночью — до +15°. Облачность малооблачная, но синоптики прогнозируют возможные осадки.

В понедельник, 7 сентября, столбики термометров опустятся до +18° днем и до +11° ночью. Небо малооблачное, и в этот день также возможны осадки.

Во вторник, 8 сентября, днем удержится +18°, а ночью — +11°. Облачность переменная, осадков не ожидается.

В среду, 9 сентября, днем температура составит +21°, а ночью воздух охладится до +9° — это самая холодная ночь недели. Небо малооблачное, без осадков.

В четверг, 10 сентября, воздух снова прогреется до +26° днем, ночью ожидается +12°. Облачность переменная, осадков не прогнозируют.

В пятницу, 11 сентября, днем столбики термометров поднимутся до +27°, ночью — до +15°. Небо малооблачное, без осадков.

Итак, самыми теплыми днями недели станут суббота, 5 сентября, и пятница, 11 сентября, с дневной отметкой +27°. Самая прохладная погода днем будет в понедельник и вторник, 7-8 сентября, когда термометры покажут лишь +18°. Перепад дневных температур за неделю составит 9°. Осадки синоптики прогнозируют в воскресенье, 6 сентября, и в понедельник, 7 сентября.

Из-за ощутимых перепадов температуры днем и ночью стоит одеваться многослойно, чтобы легко подстроиться под изменения погоды в течение дня. В дни с возможными осадками — воскресенье и понедельник — не забывайте зонт и будьте осторожны на дороге. В теплые дни, когда днем ожидается +26-27°, лучше планировать активные дела на утро или вечер и не забывать о воде.

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