Что делать, если телефон завис и не реагирует, должен знать каждый владелец смартфона — внезапное зависание случается и на iPhone, и на Android. Простые комбинации кнопок помогут принудительно перезагрузить устройство без потери данных.

Как узнать, что телефон взломали — признаки, которые нельзя игнорировать, часто путают с обычным зависанием. Но если смартфон просто перестал реагировать на касания, не спешите нести его в сервис: обычно спасает принудительная перезагрузка, объясняют в ТСН.

Что делать, если телефон завис и не реагирует, зависит от модели и производителя. Главное — не паниковать: принудительный перезапуск не удаляет фото, контакты и другие данные.

Почему телефон зависает

Самые распространённые причины — перегрузка оперативной памяти, накопление кеша, нехватка внутренней памяти, программный сбой, физические повреждения или вирусы. Когда открыто слишком много приложений или постоянно работают фоновые «чистильщики», гаджет начинает тормозить и может зависнуть.

Как принудительно перезагрузить iPhone

Для моделей до iPhone 6 включительно:

одновременно нажмите и удерживайте кнопки «Сон/Пробуждение» и «Домой»;

когда появится логотип Apple, отпустите обе кнопки.

Для более новых моделей, поддерживающих iOS 16:

нажмите и сразу отпустите кнопку увеличения громкости;

нажмите и сразу отпустите кнопку уменьшения громкости;

нажмите и удерживайте боковую кнопку, пока не появится логотип Apple.

Как принудительно перезагрузить Android

На Android одновременно зажмите три кнопки: регулировки громкости, питания и Home Key. Последнюю кнопку нажимают только на телефонах и планшетах Samsung.

Что ещё поможет, если телефон завис

После перезапуска стоит очистить кеш: в настройках откройте раздел «Приложения», по очереди нажмите на каждое и в пункте «Использование данных» выберите «Очистить кеш». Если смартфон сообщает, что память почти закончилась, перенесите лишние файлы на SD-карту или в облачное хранилище. Регулярные зависания могут свидетельствовать о вирусах — тогда стоит проверить устройство антивирусом и удалить подозрительные приложения.

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