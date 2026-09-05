Как найти телефон, если его украли, — вопрос, требующий быстрых и правильных действий. Далее — реальные способы поиска для Android и iPhone и что делать в первые минуты после кражи.

Как узнать, что телефон взломали — полезно знать заранее. Но если гаджет уже украли, главное — не паниковать и не пытаться догонять вора самостоятельно: это опасно. Как найти телефон, если его украли, зависит от операционной системы: у Android и iPhone есть свои встроенные сервисы.

Как найти украденный Android

Для смартфонов на Android работает сервис Google «Найти устройство» (Find My Device). Чтобы им воспользоваться, на телефоне должна быть включена геолокация, а аккаунт Google — привязан к гаджету. Зайдите на сайт android.com/find с любого компьютера или другого телефона и авторизуйтесь под тем же аккаунтом.

На карте отобразится примерное местоположение устройства. Доступны три действия: «Позвонить» — телефон зазвонит даже в беззвучном режиме; «Заблокировать» — на экран выведется сообщение и установится PIN-код; «Стереть данные» — вся информация удалится, но после этого отслеживание перестанет работать.

Как найти украденный iPhone

Владельцам iPhone поможет приложение «Локатор» (Find My). Его можно открыть на другом устройстве Apple или на сайте icloud.com/find. Войдите под своим Apple ID — на карте появится расположение смартфона.

Самая полезная опция — «Режим пропажи» (Lost Mode). Она блокирует iPhone код-паролем, показывает на экране ваш номер и текст для нашедшего и отключает Apple Pay. Если вернуть устройство не удается, нажмите «Стереть iPhone» — данные исчезнут, но отслеживать гаджет больше не получится.

Что делать сразу после кражи

Заблокируйте SIM-карту, позвонив оператору мобильной связи.

Смените пароли от Google или Apple ID, электронной почты, банковских приложений и мессенджеров.

Подайте заявление в полицию, имея IMEI — его найдете на коробке от телефона или в настройках аккаунта.

Предупредите банк о возможных мошеннических действиях с ваших счетов.

Оба сервиса работают, только когда телефон включен и имеет доступ к интернету. Если вор выключил устройство или вынул SIM, геолокация не обновляется, но на Android можно увидеть последнее известное местоположение.

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