С начала сентября в супермаркетах Харькова на отдельных полках стало меньше муки и круп — в местных и национальных сетях фиксируют сокращение ассортимента после вражеских ударов по продовольственным складам.

Риски дефицита продуктов в Харьковской области становятся все более ощутимыми для покупателей — в начале сентября в супермаркетах города стало меньше муки и круп. Как сообщает Суспільне, в местных и национальных торговых сетях на отдельных полках товара стало меньше, и харьковчане это уже заметили.

Основная причина сокращения ассортимента — серия вражеских ударов по продовольственным складам и логистическим объектам. Из-за повреждения инфраструктуры поставки части продуктов, в частности муки, круп и гречки, происходят с перебоями.

В Минагрополитики ранее предупреждали, что удары РФ по продовольственным складам могут поднять цены на продукты примерно на 2,5%. В то же время в ведомстве подчеркивают, что критического дефицита базовых продуктов пока не прогнозируют — речь идет о временных сложностях с поставками.

Каких продуктов стало меньше на полках

Больше всего изменения заметны в отделах бакалеи: сократился выбор муки, различных видов круп и гречки. В некоторых торговых точках полки частично пустые, однако полного исчезновения товаров нет — продукция появляется, как только поступает новая поставка.

Продавцы и представители сетей объясняют ситуацию не дефицитом как таковым, а неравномерностью доставки: после ударов по складам часть запасов была уничтожена, поэтому отдельные позиции приходится завозить меньшими партиями и с большим интервалом.

Что говорят во власти

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил, что пустые полки связаны с ударами по складам, и заверил, что ситуация контролируемая. По его словам, критической нехватки продуктов нет, а логистику восстанавливают в плановом порядке.

Специалисты советуют харьковчанам не создавать ажиотажный спрос: закупка продуктов «про запас» лишь ускоряет опустошение полок и подталкивает цены вверх. При наличии запасов в домохозяйствах риск искусственного дефицита существенно снижается.

Ранее Politeka сообщала, какие продукты могут исчезнуть с полок в Харькове после ударов РФ.

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