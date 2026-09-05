В магазинах Кременчуга с полок начали исчезать важные продукты. Журналисты проверили несколько торговых точек в центре города.

Цены на продукты в Полтавской области недавно проверяли из-за завышения, а теперь в Кременчуге заметили новую проблему — с полок магазинов начала исчезать соль. Корреспонденты «Кременчугского Телеграфа» 5 сентября обошли несколько торговых точек в центре города и зафиксировали, что в части из них фасованной соли просто нет.

По словам продавщицы одного из «маркетов», такая ситуация длится уже около двух-трёх недель. Соль периодически привозят, но покупатели разбирают её очень быстро, поэтому на привычных полках товар появляется ненадолго и снова исчезает.

Самая заметная картина — в центре Кременчуга. В «Маркетопте» фасованной соли не было, зато продавалась весовая — по 11,90 грн за килограмм. В АТБ полки, где обычно стояла соль, были пустыми.

В то же время утверждать о полном дефиците соли во всём Кременчуге пока рано. Редакция проверила лишь несколько магазинов в центральной части города, а в отдельных торговых точках товар остаётся в продаже.

Почему соль исчезает с полок

Похожая ситуация в начале сентября возникла и в других городах Украины. В Луцке местные журналисты сообщали о пустых полках с солью и крупами в отдельных супермаркетах, хотя в других сетях товар был. В Харькове представители торговых сетей объяснили локальную нехватку соли, круп и других продуктов прежде всего ажиотажным спросом, а не отсутствием товара на складах.

По словам менеджера одного из харьковских супермаркетов, покупатели начали брать больше соли, сахара, круп и консервации, чем обычно. Другая сеть сообщила, что имеет запас продуктов примерно на три-четыре недели.

На спрос влияет и сезон домашних заготовок: вторая половина лета и начало осени традиционно являются пиковым периодом для консервации, когда растёт спрос на соль и другие сопутствующие товары.

Есть ли в Украине дефицит соли

Признаков общеукраинского дефицита соли сейчас нет. По данным обзора рынка, после остановки «Артёмсоли» страна стала значительно более зависимой от импорта, однако к 2026 году ситуация стабилизировалась. В 2025 году импорт соли сократился на 26,6%, а в Украине начали восстанавливать собственное производство.

В мае 2026 года регулярное производство пищевой соли начал Черноморский солезавод в Одесской области. Предприятие заявляло о постепенном наращивании выпуска продукции для замещения части импорта.

Сколько стоит соль и где её искать

По данным мониторинга цен, в начале сентября килограмм морской пищевой соли в отдельных крупных сетях стоил в среднем около 35 грн. В Кременчуге самый дешёвый вариант, который удалось найти журналистам, — весовая соль по 11,90 грн за килограмм в «Маркетопте».

Паниковать и скупать соль впрок не стоит: товар на складах есть, а локальная нехватка связана с ажиотажем и сезоном консервации. Если на привычном месте соли нет, стоит проверить другие сети или уточнить у продавца, когда ожидается следующая поставка.

Кременчуг уже не впервые сталкивается с ажиотажем вокруг соли. В мае 2022 года после остановки «Артёмсоли» из-за боевых действий начальник Полтавской ОВА сообщал о перебоях с поставками и объяснял, что торговые сети заказывают соль из-за границы. А в 2014 году соль массово раскупили после слухов о проблемах с предприятием-производителем.

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