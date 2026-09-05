Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 6 по 12 сентября показывает, что температура днем держится в пределах от +22° до +24°, а осадки синоптики прогнозируют в воскресенье, 6 сентября, и субботу, 12 сентября.

погода готовит два сюрприза для одесситов этой недели — об этом уже писали синоптики, прогнозируя переменчивость в начале сентября. Новый недельный прогноз погоды в Одесской области с 6 по 12 сентября показывает, что жара отступает, а максимум днем составит лишь +24°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, температура днем в течение недели будет колебаться в пределах от +22° до +24°, а ночью — от +16° до +22°.

Неделю откроет воскресенье, 6 сентября: днем до +24°, ночью +19°, небо малооблачное, синоптики прогнозируют возможные осадки.

В понедельник, 7 сентября, воздух прогреется до +23° днем, ночью столбики термометров опустятся до +16°, облачность небольшая, без осадков.

Во вторник, 8 сентября, температура удержится на отметке +22° днем — это будет самый прохладный день недели, ночью +16°, облачно с прояснениями, без осадков.

В среду, 9 сентября, днем +23°, ночью немного теплее — +19°, малооблачно, без осадков.

Четверг, 10 сентября, принесет днем +23°, ночью +20°, облачность небольшая, без осадков.

В пятницу, 11 сентября, температура днем останется на уровне +23°, ночью +20°, малооблачно, без осадков.

Завершит неделю суббота, 12 сентября: днем до +24° — это самый теплый день наряду с воскресеньем, ночью +22°, облачность переменная, синоптики снова прогнозируют возможные осадки.

Таким образом, самыми теплыми днями недели станут воскресенье, 6 сентября, и суббота, 12 сентября, с максимумом +24° днем. Самая прохладная погода будет во вторник, 8 сентября, когда термометры не поднимутся выше +22°. Перепад температур за неделю составляет всего 2°, поэтому погода остается стабильной. Осадки возможны дважды — в воскресенье, 6 сентября, и субботу, 12 сентября.

В дни с возможными осадками — воскресенье, 6 сентября, и субботу, 12 сентября — одесситам стоит взять с собой зонт и быть осторожными за рулем из-за мокрой дороги. В остальные дни недели комфортная теплая погода позволяет планировать прогулки и дела на свежем воздухе без особых ограничений.

Ранее Politeka сообщала, одесскую область накроет похолодание: синоптики дали прогноз погоды на неделю с 5 по 11 сентября.

Также Politeka сообщала, одесскую область накроет похолодание: прогноз погоды на неделю с 3 по 9 сентября.

Как сообщала Politeka, одесскую область накроет бабье лето: синоптики дали прогноз погоды на неделю с 2 по 8 сентября.