Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 6 по 12 сентября показывает резкое изменение температуры: сначала термометры опустятся до +19°, а затем воздух прогреется до +27°.

погода в регионе будет меняться почти каждый день — об этом предупреждали синоптики и накануне, и новая неделя подтверждает эту тенденцию: Харьковщину ждет резкий перепад температур от +19° до +27°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры на протяжении недели с 6 по 12 сентября будут колебаться от +19° до +27°.

В воскресенье, 6 сентября, воздух днем прогреется до +22°, ночью температура опустится до +15°. Небо будет облачным с прояснениями, синоптики прогнозируют возможные осадки.

В понедельник, 7 сентября, столбики термометров днем покажут всего +19° — это будет самый прохладный день недели. Ночью воздух охладится до +11°. Небо останется малооблачным, однако синоптики прогнозируют возможные осадки.

Во вторник, 8 сентября, температура днем удержится на отметке +20°, ночью — +11°. Облачность малооблачная, без осадков.

В среду, 9 сентября, днем ожидается +22°, а ночью воздух охладится до +9° — это самая холодная ночь недели. Облачность переменная, осадков не прогнозируют.

В четверг, 10 сентября, воздух заметно прогреется — до +26° днем, ночью — до +12°. Небо малооблачное, без осадков.

В пятницу, 11 сентября, дневная температура удержится на уровне +26°, ночью — +15°. Облачность малооблачная, осадков не ожидается.

В субботу, 12 сентября, синоптики прогнозируют самую теплую погоду недели — +27° днем, ночью — +15°. Облачность переменная, без осадков.

Таким образом, самым теплым днем недели станет суббота, 12 сентября, с температурой +27°, а самым прохладным — понедельник, 7 сентября, когда воздух днем прогреется лишь до +19°. Перепад температур за неделю составляет 8°. Осадки синоптики прогнозируют в начале недели — в воскресенье, 6 сентября, и в понедельник, 7 сентября.

Поскольку в начале недели синоптики прогнозируют возможные осадки, в воскресенье и понедельник стоит иметь зонт и быть осторожными на дороге из-за мокрой поверхности. Во второй половине недели, когда воздух прогреется до +26...+27°, лучше пить больше воды, планировать активные дела на утренние или вечерние часы и не забывать о защите от солнца.

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