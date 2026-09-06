Графики отключения света в Кировоградской области на неделю с 7 по 13 сентября обнародовали энергетики.

Графики отключения света в Кировоградской области на выходные уже предупреждали, а теперь энергетики опубликовали график отключений на всю следующую неделю — с 7 по 13 сентября. В Кропивницком и селе Новое специалисты будут проводить техническое обслуживание и текущий ремонт электросетей, поэтому ряд адресов ежедневно будет оставаться без света.

Ежедневные отключения в Кропивницком

Графики отключения света в Кировоградской области на неделю с 7 по 13 сентября предусматривают самый большой блок работ, который продлится все семь дней, ежедневно с 08:00 до 17:00. Без света останутся жители улиц Бобринецкий шлях, Архитектора Лишневского, Кавказской, Николая Михновского, Учительской, Светланы Барабаш, Садовой, Гурбенской, Яновского и Дорогого Семена, а также переулков Бобринецкого, Арнаутовского, Санаторного (вместе с 1-м, 2-м и 3-м), Друку, Гурбенского, Профилакторного и Вишняковского.

Энергетики подчеркивают, что это плановое техническое обслуживание сетей, а не аварийные отключения: перечень адресов значительный, и часть улиц попадает в график несколько дней подряд.

9 сентября: ремонт в Кропивницком и селе Новое

В среду, 9 сентября, к плановым работам добавят еще один блок — текущий ремонт, который продлится с 08:00 до 17:00. В Кропивницком обесточат улицы Голодноярскую, Металлургов и Валентины Радзимовской. В то же время в селе Новое без света останутся улицы Черемховая, Южная, Ягодная, Металлургов, Литейная, Степная и Песочная.

7 и 8 сентября: дополнительные часы

Отдельно в понедельник и вторник, 7 и 8 сентября, с 09:00 до 16:00 будет проводиться техническое обслуживание на улицах Евгения Тельнова, Вокзальной, Академика Королева, Солнечной и проспекте Промышленном. А в пятницу, 11 сентября, с 09:00 до 16:00 свет будут отключать на улицах Десантников, Полтавской, Херсонской и многих других.

Что делать, если ваш адрес в графике

Энергетики советуют заранее зарядить телефоны и павербанки, а также позаботиться о запасе воды. Точный перечень улиц на каждый день стоит уточнять в официальных сообщениях облэнерго, ведь графики могут корректировать в зависимости от погодных условий или аварийных ситуаций. Если свет исчез вне заявленных часов, жителям советуют обращаться в кол-центр оператора системы распределения.

Ранее Politeka сообщала, придется зарядить павербанки: в Кировоградской области предупредили о графиках отключения света 4 и 5 сентября.

Также Politeka сообщала, графики отключения света в Кировоградской области 3 и 4 сентября: энергетики предупредили, какие адреса обесточат.