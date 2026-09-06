В Харьковской области из-за ситуации с безопасностью временно изменится движение ряда пригородных поездов. «Укрзализныця» сообщила, какие именно рейсы заменят в период с 7 по 10 сентября.

График движения поездов в Харьковской области снова меняется — из-за ситуации с безопасностью «Укрзализныця» временно скорректировала движение ряда пригородных рейсов.

О новом расписании сообщает «Укрзализныця», передает «Слобідський край». Корректировки будут действовать с 7 по 10 сентября, поэтому пассажирам стоит заранее проверить, каким поездом они поедут.

Какие рейсы заменят

В течение 7–9 сентября пассажирам рекомендуют воспользоваться такими поездами:

№6513 «Харьков-Пассажирский — Герсевановский» вместо №6825;

№6524 «Герсевановский — Харьков-Пассажирский» вместо №6826;

№6525 «Харьков-Пассажирский — Герсевановский» вместо №7001.

Еще одна корректировка запланирована на 8–10 сентября: вместо поезда №6414 «Герсевановский — Харьков-Пассажирский» будет курсировать №6512.

Правила безопасности на период изменений

Пассажиров просят внимательно следить за объявлениями на вокзалах и соблюдать правила безопасности в случае повышенной угрозы.

Что делать, если поезд остановился из-за опасности

Если состав остановился из-за опасности, следует немедленно покинуть вагоны, не оставаться на платформе и не находиться возле железнодорожных путей. От поезда советуют отойти минимум на 200 метров или перейти в укрытие.

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