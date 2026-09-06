Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 7 по 13 сентября показывает спокойную и тёплую неделю: температура днём держится в пределах +22...+24°, а в субботу, 12 сентября, возможны кратковременные осадки.

прогноз погоды на начало сентября в Одесской области уже показывал относительно стабильные условия, и новая неделя с 7 по 13 сентября подтверждает эту тенденцию: жара отступила, а дневные температуры держатся в комфортном диапазоне +22...+24°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели в Одесской области дневная температура будет колебаться от +22° до +24°, а ночная — от +16° до +22°.

В понедельник, 7 сентября, воздух днём прогреется до +23°, а ночью охладится до +16°. Небо будет малооблачным, без осадков.

Во вторник, 8 сентября, столбики термометров днём остановятся на отметке +22° — это будет самый прохладный день недели, ночью — +16°. Облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В среду, 9 сентября, днём ожидается +23°, ночью воздух будет держаться на уровне +19°. Небо малооблачное, без осадков.

В четверг, 10 сентября, температура днём останется на отметке +23°, ночью столбики термометров поднимутся до +20°. Облачность незначительная, осадков не будет.

В пятницу, 11 сентября, днём так же +23°, ночью +20°. Малооблачно, без осадков.

В субботу, 12 сентября, ожидается самый тёплый день недели — днём до +24°, ночью +22°. Облачность переменная, и синоптики прогнозируют возможные осадки.

В воскресенье, 13 сентября, воздух днём охладится до +23°, ночью — до +19°. Небо малооблачное, без осадков.

Таким образом, самым тёплым днём недели станет суббота, 12 сентября, с дневной температурой +24°, а самым прохладным — вторник, 8 сентября, когда максимум составит всего +22°. Перепад температур за неделю небольшой — всего 2°. Осадки прогнозируют один раз — в субботу, 12 сентября.

Поскольку в субботу возможны осадки, одесситам стоит иметь при себе зонт и быть внимательными за рулём на мокрой дороге. В остальные дни недели погода будет оставаться спокойной и комфортной, поэтому можно планировать прогулки и дела на свежем воздухе без особых ограничений.

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