Ветераны и их семьи на Кировоградщине могут бесплатно получить юридические и психологические консультации. Рассказываем, кто имеет право на помощь и куда обращаться.

Денежная помощь в Кировоградской области охватывает разные категории жителей, а на этой неделе поддержка расширилась новым направлением — ветеранам и их семьям стали доступны бесплатные юридические и психологические консультации. Об этом сообщает местное издание «Гречка».

Речь идет о бесплатной поддержке защитников и защитниц, вернувшихся с фронта, а также членов их семей. Специалисты помогают разобраться с документами, оформить положенные выплаты и льготы, а также восстановить психологическое состояние после пережитого.

Какую помощь можно получить

Юридические консультации охватывают самые распространенные запросы ветеранов: оформление статуса участника боевых действий, получение социальных гарантий и компенсаций, вопросы жилья и земли, а также трудовые и семейные споры. Юристы объясняют, какие документы нужны и куда их подавать.

Отдельное направление — психологическая поддержка. Ветеранам и их близким помогают справиться с тревожностью, бессонницей, последствиями стресса и напряжением в семье. Консультации проводят специалисты, которые работают с военным опытом и понимают специфику возвращения к гражданской жизни.

Кто имеет право на консультации

Воспользоваться услугами могут ветераны и ветеранки, а также члены их семей — жены, мужья, родители и дети. Ограничений по возрасту или месту регистрации в пределах области не установлено: достаточно подтвердить свой статус или родственную связь с ветераном.

Как получить консультацию

Для записи на прием стоит обратиться в ветеранское пространство или профильное подразделение в своей громаде, где предоставляют актуальные контакты и график специалистов. Консультации бесплатные, однако количество мест может быть ограничено, поэтому записываться лучше заранее.

Такой формат помощи дает ветеранам возможность решить насущные юридические и психологические вопросы без дополнительных расходов — в формате личных встреч или дистанционно.

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