Графики отключения света в Харьковской области с 8 по 10 сентября продлятся в дневные часы.

Графики отключения света в Харьковской области на 8–10 сентября опубликовал Люботинский городской совет. Из-за плановых работ на электросетях часть домов громады останется без электроснабжения в рабочие дни недели, а сами отключения продлятся преимущественно с 09:00.

Наибольший объем работ приходится на 8 сентября. В этот день с 09:00 до 16:09 без света останутся жители улиц Владимира Горбенко, Защитников Украины, Анатолия Абросимова, Мира, Богдана Свида, Каштановой, Майской и Чкалова в Люботине. Отдельный график — с 09:00 до 17:00 — охватит улицы Больничную, Художественную, а также переулки Военный, Железнодорожный и Слесарный.

9 сентября отключения выйдут за пределы города. Без электричества останутся Люботин, села Мищенки и Нестеренки, а также поселок Манченки. В громаде уточняют: света не будет на улицах Василия Данилевского, Дружбы, Подгорной и Водянской, а также на сельских улицах — от Ольшанской и Степной в Мищенках до Елены Пчилки и Дарвина в Нестеренках.

На 10 сентября запланированы отключения на улице Государственной (дома №93–119) и в переулках Озерном, Алексеевском и Ставковом. Отдельно с 09:00 до 16:09 обесточат часть домов на улице Деповской и въезде Запорожском.

Как узнать свой график

Графики отключения света в Харьковской области с 8 по 10 сентября опубликованы на официальном сайте Люботинской громады отдельными объявлениями на каждый день. Жителям советуют сверять точный адрес с перечнем домов и планировать дела с учетом дневного отключения.

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