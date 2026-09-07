Графики отключения света в Кропивницком с 8 по 10 сентября обнародовали энергетики: без электроснабжения на несколько часов останутся десятки улиц и переулков областного центра.

Графики отключения света в Кировоградской области на этой неделе уже обнародованы. Графики отключения света в Кропивницком с 8 по 10 сентября предусматривают плановые обесточивания, связанные с техническим обслуживанием и текущим ремонтом электросетей. Как сообщает сайт Кировоградоблэнерго, большинство адресов будут обесточивать с 08:00 до 17:00, а часть — с 09:00 до 16:00.

8 сентября без света останутся, в частности, ул. Бобринецкий шлях, ул. Архитектора Лышневского, ул. Кавказская, пер. Арнаутовский, пер. Компанеевский, ул. Николая Михновского, ул. Светланы Барабаш, ул. Дорогого Семена, пер. Гурбенский, пер. Санаторный 1-й, 2-й и 3-й, ул. Гурбенская, пер. Вишняковский, ул. Яновского и ул. Садовая. Эти адреса будут выключать преимущественно с 08:00 до 17:00.

Отдельные дома на ул. Солнечной, ул. Тараса Шевченко и ул. Любомира Гузара будут обесточивать в более коротком промежутке — с 09:00 до 16:00.

9 сентября к списку добавятся ул. Холодноярская, ул. Металлургов, ул. Валентины Радзимовской, ул. Водогонная, ул. Василия Симоненко, ул. Железнодорожная 2-я, ул. Светловодская, ул. Николаевская и ул. Героев Мариуполя. Также в поселке Новое будут выключать ул. Черемховую, ул. Южную, ул. Ягодную, ул. Литейную, ул. Степную и ул. Песчаную — с 08:00 до 17:00.

10 сентября работы будут продолжаться на ул. Бобринецкий шлях, ул. Николая Михновского, ул. Светланы Барабаш, ул. Дорогого Семена, пер. Гурбенском, пер. Санаторном 1-м, 2-м и 3-м, ул. Гурбенской и ул. Садовой — с 08:00 до 17:00.

Что стоит знать жителям

В энергокомпании подчеркивают: указанные часы являются плановыми, поэтому фактическое время отключения и восстановления электроснабжения может меняться в зависимости от хода работ. Полный перечень домов по каждому адресу опубликован на официальном сайте Кировоградоблэнерго. По вопросам электроснабжения круглосуточно работает колл-центр: 0-800-501-148.

Ранее Politeka сообщала, без электрики в выходные: в Кировоградской области предупредили о графиках отключения света 5 и 6 сентября.

Также Politeka сообщала, придется зарядить павербанки: в Кировоградской области предупредили о графиках отключения света 4 и 5 сентября.