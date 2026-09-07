Дефицит продуктов в Харьковской области обсуждают после российских ударов по складам и логистике: в супермаркетах Харькова стало меньше муки и круп, поэтому жители интересуются, не грозит ли региону нехватка базовых товаров.

Дефицит продуктов в Харькове после ударов РФ по логистике снова обсуждают в городе. Как сообщает Суспільне, в последние дни на полках местных супермаркетов стало меньше муки и круп. Покупатели активнее всего разбирают именно эти базовые продукты длительного хранения, поэтому в отдельных магазинах Харькова ассортимент проседает быстрее, чем его успевают подвозить.

Толчком для ажиотажа стали российские удары по продовольственным складам и логистическим центрам. Только за последнюю неделю августа российские войска 38 раз атаковали Харьков, а количество обстрелов выросло в четыре раза, о чём 31 августа сообщил городской голова Игорь Терехов. Под ударом оказались восемь из девяти районов города, в частности гипермаркет «Эпицентр» в Основянском районе. Как заявлял министр сельского хозяйства Тарас Высоцкий, уничтожено 90% логистических сетей, обеспечивающих поставки продуктов питания, поэтому торговые сети столкнулись с перебоями в подвозе товаров.

В Харькове заметнее всего просели именно мука и крупы. Из-за атак на распределительные центры «Сильпо» и главный логистический центр «Новуса» с полок уже исчезали свежие и молочные продукты, а теперь очередь дошла до крупяного отдела. В сети АТБ, чтобы сдержать панические закупки, ограничили продажу консервов, масла и уксуса — не более шести единиц в одном чеке. Эксперты Украинского клуба аграрного бизнеса допускают, что гречка на полках может подорожать до 85 гривен за килограмм.

Грозит ли Харькову дефицит

Официально дефицит продуктов в Харьковской области не подтверждают. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заверил, что полки супермаркетов заполнены, а никаких ограничений в поставках сейчас не фиксируют. «Сейчас, на эту минуту, никаких ограничений по наличию тех или иных продуктов питания на полках супермаркетов мы не наблюдаем», — подчеркнул он. В ОВА напомнили, что регион уже проходил подобную ситуацию в 2022 году, когда логистику продуктов удалось быстро восстановить.

Что советуют покупателям

Скупать муку и крупы про запас не стоит — это лишь усиливает временную нехватку товара на полках. Базовый ассортимент продолжает поступать в магазины, поэтому делать большие запасы нет необходимости. Чрезмерные закупки могут спровоцировать необоснованное подорожание отдельных позиций, поэтому в Харьковской ОВА советуют ориентироваться на официальные заявления, а не на слухи в соцсетях.

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