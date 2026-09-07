Смартфон не включается — это еще не приговор: в большинстве случаев проблему можно устранить дома, без похода в сервисный центр. Собрали шесть проверенных советов, которые помогут оживить гаджет.

Смартфон не включается — распространенная проблема, с которой сталкивался едва ли не каждый владелец Android-устройства. Шесть проверенных советов, которые возвращают гаджет к жизни без похода в сервисный центр.

Проверьте зарядку и кабель

Самая частая причина — разряженная батарея. Подключите смартфон к зарядному устройству и подождите: если он выключился недавно, то включится почти сразу. Если за 30 минут ничего не изменилось — проверьте аксессуары: попробуйте другой кабель или блок питания, убедитесь, что розетка работает.

Осмотрите порты: пыль и грязь в разъеме часто не дают телефону заряжаться. Удалять загрязнения лучше мягкой щеточкой или аккуратно зубочисткой.

Прервите цикл питания

Телефон может зависнуть даже в выключенном состоянии. Для устройств со съемным аккумулятором решение простое: извлеките батарею, подождите несколько секунд и вставьте обратно. На современных моделях зажмите и удерживайте кнопку питания от 10 до 30 секунд.

Проверьте аккумулятор

Если зарядка исправна, но телефон не оживает, обратите внимание на батарею. Подключите смартфон к зарядному устройству и подождите минуту: значок или мигающий индикатор означают, что заряда не хватает — дайте ему 30 минут. Отсутствие индикатора может свидетельствовать, что аккумулятор вышел из строя.

Съемную батарею можно заменить самостоятельно, несъемную — только в сервисном центре. Самостоятельная замена может лишить гарантии.

Убедитесь, что экран работает

Иногда смартфон включен, но экран не подает признаков жизни. Удерживайте кнопку питания 30 секунд, подождите две минуты и позвоните себе с другого телефона. Если вызов проходит — проблема в экране, его заменяют в сервисе.

Подключите к компьютеру

Компьютер может заставить устройство включиться. Подключите телефон USB-кабелем, дайте зарядиться 15 минут, отсоедините кабель от устройства и через 10 секунд подключите снова. Заряжайте еще 30 минут, затем удерживайте кнопку питания 5 секунд и коснитесь «Перезагрузка».

Сброс настроек — крайняя мера

Если устройство включается, но не доходит до домашнего экрана, причина может быть в поврежденном обновлении. Зажмите кнопку питания и уменьшения громкости до появления логотипа Android, в режиме восстановления выберите Wipe Data/Factory Reset. Сброс удалит все данные, поэтому заранее делайте резервные копии.

Если смартфон не включается даже после этих шагов, скорее всего, пора обновлять устройство — специалисты советуют менять гаджет раз в 3–4 года.

Ранее Politeka сообщала, как ускорить медленный смартфон.

Также Politeka сообщала, как нельзя заряжать смартфон.