Смартфон не вмикається — це ще не вирок: у більшості випадків проблему можна усунути вдома, без походу в сервісний центр. Зібрали шість перевірених порад, які допоможуть оживити гаджет.

Смартфон не вмикається — поширена проблема, з якою стикався чи не кожен власник Android-пристрою. Шість перевірених порад, які повертають гаджет до життя без походу в сервісний центр.

Перевірте зарядку й кабель

Найчастіша причина — розряджена батарея. Підключіть смартфон до зарядного пристрою і зачекайте: якщо він вимкнувся нещодавно, то ввімкнеться майже одразу. Якщо за 30 хвилин нічого не змінилося — перевірте аксесуари: спробуйте інший кабель чи блок живлення, переконайтеся, що розетка працює.

Огляньте порти: пил і бруд у роз'ємі часто не дають телефону заряджатися. Видаляти забруднення краще м'якою щіточкою або обережно зубочисткою.

Перервіть цикл живлення

Телефон може зависнути навіть у вимкненому стані. Для пристроїв зі знімним акумулятором рішення просте: вийміть батарею, зачекайте кілька секунд і вставте назад. На сучасних моделях затисніть і утримуйте кнопку живлення від 10 до 30 секунд.

Перевірте акумулятор

Якщо зарядка справна, але телефон не оживає, зверніть увагу на батарею. Підключіть смартфон до зарядного пристрою і зачекайте хвилину: піктограма чи миготливий індикатор означають, що заряду бракує — дайте йому 30 хвилин. Відсутність індикатора може свідчити, що акумулятор вийшов з ладу.

Знімну батарею можна замінити самостійно, незнімну — лише в сервісному центрі. Самостійна заміна може позбавити гарантії.

Переконайтеся, що екран працює

Іноді смартфон увімкнений, але екран не подає ознак життя. Утримуйте кнопку живлення 30 секунд, зачекайте дві хвилини й зателефонуйте собі з іншого телефону. Якщо виклик проходить — проблема в екрані, його замінюють у сервісі.

Підключіть до комп'ютера

Комп'ютер може змусити пристрій увімкнутися. Підключіть телефон USB-кабелем, дайте зарядитися 15 хвилин, від'єднайте кабель від пристрою і за 10 секунд підключіть знову. Заряджайте ще 30 хвилин, потім утримуйте кнопку живлення 5 секунд і торкніться «Перезавантаження».

Скидання налаштувань — крайній захід

Якщо пристрій умикається, але не доходить до домашнього екрана, причина може бути в пошкодженому оновленні. Затисніть кнопку живлення та зменшення гучності до появи логотипа Android, у режимі відновлення виберіть Wipe Data/Factory Reset. Скидання видалить усі дані, тому заздалегідь робіть резервні копії.

Якщо смартфон не включається навіть після цих кроків, швидше за все, час оновлювати пристрій — фахівці радять міняти гаджет раз на 3–4 роки.

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