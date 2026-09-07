Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 8 по 14 сентября показывает постепенное потепление: днем температура вырастет с +21° до +26°, а осадков синоптики не прогнозируют.

погода в регионе уже готовила несколько сюрпризов этой осенью — теперь синоптики сообщают, что Одесскую область с 8 по 14 сентября ждет постепенное потепление: дневная температура поднимется с +21° до +26°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели дневные температуры будут колебаться в диапазоне от +21° до +26°, а ночные — от +16° до +23°.

Во вторник, 8 сентября, воздух днем прогреется до +21°, а ночью опустится до +16°. Небо будет малооблачным, без осадков.

В среду, 9 сентября, столбики термометров днем покажут +22°, ночью — +17°. Синоптики обещают малооблачную погоду без осадков.

В четверг, 10 сентября, температура днем удержится на отметке +23°, ночью — +19°. Облачность малооблачная, осадков не прогнозируют.

В пятницу, 11 сентября, днем ожидается +24°, ночью — +20°. Облачность переменная, без осадков.

В субботу, 12 сентября, дневная температура поднимется до +25°, ночная — до +20°. Облачность останется переменной, осадков не будет.

В воскресенье, 13 сентября, воздух днем прогреется до +25°, а ночью — до +22°. Небо малооблачное, без осадков.

В понедельник, 14 сентября, неделя завершится самой высокой дневной температурой — +26°, ночью — +23°. Облачность малооблачная, осадков не прогнозируют.

Самым теплым днем недели станет понедельник, 14 сентября, когда воздух прогреется до +26°, а самым прохладным — вторник, 8 сентября, с дневной температурой +21°. Перепад температур за неделю составляет 5°, осадков в течение всего периода не прогнозируют.

Несмотря на то что жара не достигнет экстремальных отметок, дни недели станут заметно теплее к концу периода — синоптики советуют одеваться слоями: утром и вечером, когда воздух охлаждается до +16°...+19°, понадобится легкая кофта, а днем, когда термометры показывают +24°...+26°, стоит позаботиться о воде и защите от солнца. Поскольку осадков не прогнозируют, зонт на этой неделе не понадобится.

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