погода в регионе уже готовила несколько сюрпризов этой осенью — теперь синоптики сообщают, что Одесскую область с 8 по 14 сентября ждет постепенное потепление: дневная температура поднимется с +21° до +26°.
По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели дневные температуры будут колебаться в диапазоне от +21° до +26°, а ночные — от +16° до +23°.
Во вторник, 8 сентября, воздух днем прогреется до +21°, а ночью опустится до +16°. Небо будет малооблачным, без осадков.
В среду, 9 сентября, столбики термометров днем покажут +22°, ночью — +17°. Синоптики обещают малооблачную погоду без осадков.
В четверг, 10 сентября, температура днем удержится на отметке +23°, ночью — +19°. Облачность малооблачная, осадков не прогнозируют.
В пятницу, 11 сентября, днем ожидается +24°, ночью — +20°. Облачность переменная, без осадков.
В субботу, 12 сентября, дневная температура поднимется до +25°, ночная — до +20°. Облачность останется переменной, осадков не будет.
В воскресенье, 13 сентября, воздух днем прогреется до +25°, а ночью — до +22°. Небо малооблачное, без осадков.
В понедельник, 14 сентября, неделя завершится самой высокой дневной температурой — +26°, ночью — +23°. Облачность малооблачная, осадков не прогнозируют.
Самым теплым днем недели станет понедельник, 14 сентября, когда воздух прогреется до +26°, а самым прохладным — вторник, 8 сентября, с дневной температурой +21°. Перепад температур за неделю составляет 5°, осадков в течение всего периода не прогнозируют.
Несмотря на то что жара не достигнет экстремальных отметок, дни недели станут заметно теплее к концу периода — синоптики советуют одеваться слоями: утром и вечером, когда воздух охлаждается до +16°...+19°, понадобится легкая кофта, а днем, когда термометры показывают +24°...+26°, стоит позаботиться о воде и защите от солнца. Поскольку осадков не прогнозируют, зонт на этой неделе не понадобится.
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