В соцсетях распространяются фото пустых полок в магазинах, поэтому вопрос о дефиците продуктов в Запорожье снова беспокоит горожан. Журналисты обошли сети АТБ, «Сільпо», «Апельмон» и ТРАШ, чтобы проверить, что на самом деле происходит с ассортиментом.

Ситуация с продуктами в Запорожье снова оказалась в центре внимания — в соцсетях начали распространяться фото и видео с пустыми полками, поэтому журналисты inform.zp.ua решили проверить, действительно ли существует дефицит продуктов в Запорожье.

Они обошли магазины сетей АТБ, «Апельмон», «Сільпо» и ТРАШ. В ТРАШе в районе бульвара Шевченко в наличии были макароны, консервация, фрукты, овощи и масло, однако сахара и круп на полках не оказалось.

В то же время в АТБ в Заводском районе и возле остановки ЗАлК все основные продукты были на месте. Такая же ситуация — в «Сільпо» на Металлургов: пустых полок с базовыми товарами журналисты там не зафиксировали.

То есть отдельные категории товаров в некоторых точках могут временно отсутствовать, однако говорить об общем дефиците продуктов пока нет оснований. На поставки влияют российские атаки: 2 июля были повреждены складские помещения одного из магазинов, а 28 августа враг ударил по складам продовольственной инфраструктуры, вызвав пожар.

Стоит ли делать запасы продуктов

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил, что Украина имеет достаточные запасы продовольствия для внутреннего рынка, а логистические цепочки адаптируются к российским ударам. Из-за перестройки логистики магазины могут временно иметь меньший ассортимент отдельных товаров, но это не означает их дефицита.

Чиновник подчеркнул, что оснований увеличивать домашние запасы из-за ударов по складам пока нет. Рекомендованный базовый запас примерно на месяц остается актуальным, а вот создавать запасы на длительный период не советуют.

Подорожают ли продукты

Перестройка логистики может повлиять и на цены. По оценке Министерства аграрной политики и продовольствия, из-за дополнительных транспортных и складских расходов продукты питания в среднем могут подорожать максимум примерно на 2,5%.

Рыбная продукция в значительной степени зависит от импорта — его доля в потреблении превышает 80%. Однако долгосрочного дефицита рыбы не ожидают: логистика через пункты пересечения границы работает, а импорт могут доставлять непосредственно к местам продажи.

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