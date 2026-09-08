Правительство увеличило финансирование на создание жилья для ВПО — с 1 млрд до более чем 1,56 млрд гривен. Громады Черкасской области, которые не успели подать заявки на субвенцию, смогут сделать это повторно в течение 2026 года.

Поддержку ВПО в Черкасской области расширили — правительство увеличило финансирование на создание жилья для переселенцев с 1 млрд до более чем 1,56 млрд гривен. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины, а информацию для местных громад распространила Черкасская областная государственная администрация.

Дополнительные 565,2 млн гривен направят на расширение жилищного фонда для внутренне перемещённых лиц. Такая возможность появилась у правительства после уточнения фактической потребности в средствах, предусмотренных на выплату помощи на проживание ВПО.

Кроме суммы, обновили и порядок распределения субвенции. Теперь громады, которые не успели подать заявки в первые сроки или нуждаются в дополнительных ресурсах, смогут сделать это повторно в течение 2026 года. Это ускорит процедуры и направит деньги туда, где они нужнее всего.

«Обеспечение переселенцев качественным и безопасным жильём остаётся одним из наших главных приоритетов. Мы видим высокий запрос от громад на участие в программе, поэтому перераспределили сэкономленные средства, чтобы поддержать как можно больше семей», — отметил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

Кто имеет первоочередное право на жильё

За счёт субвенции местная власть формирует фонды временного и поддерживаемого жилья. В июне этого года правительство также запустило проект по обеспечению ВПО жильём в сельской местности.

Первоочередное право на получение такого жилья имеют:

многодетные семьи;

лица с инвалидностью и семьи, воспитывающие детей с инвалидностью;

дети-сироты и лица, лишённые родительской опеки;

люди старшего возраста.

Как громадам привлечь финансирование

Громады Черкасской области могут подать или обновить заявки на субвенцию в течение всего 2026 года — правительство убрало жёсткие первые сроки. Для этого местная власть должна сформировать потребность в средствах и обратиться по установленному порядку распределения, чтобы выкупить здания или обустроить места для временного и поддерживаемого проживания.

Обновлённое распределение позволит громадам эффективно использовать государственную помощь до конца 2026 года. По подсчётам ведомства, это даст возможность сотням украинских семей, потерявших свои дома, найти безопасное пристанище.

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