С 8 сентября в Днепропетровской области временно вывели из графика пригородные поезда на участке Синельниково — Запорожье. В «Приднепровской железной дороге» связали изменения с ситуацией в сфере безопасности.

График движения поездов в Днепропетровской области снова изменился — с 8 сентября временно вывели из расписания пригородные поезда, которые курсировали между Днепропетровщиной и Запорожьем. Об этом сообщили в региональном филиале «Приднепровская железная дорога» АО «Укрзализныця», передает издание «Город и река».

Какие поезда вывели из графика

С 8 сентября прекратили курсировать два пригородных поезда: Синельниково-1 — Запорожье-2 и в обратном направлении Запорожье-2 — Синельниково-1. Именно это сообщение связывало Днепропетровскую и Запорожскую области.

Почему отменили рейсы

В «Приднепровской железной дороге» отметили, что изменения действуют временно и связаны с ситуацией в сфере безопасности. Пассажиров просят учитывать это при планировании поездок.

Напомним, в последние дни железная дорога на этом направлении уже претерпевала корректировки. Российские войска нанесли удар по поезду Днепр — Запорожье, а из-за атак пассажирам приходилось ждать автобусы вместо электричек. Именно поэтому график движения время от времени пересматривают.

Что делать пассажирам

Тем, кто планировал воспользоваться этими пригородными поездами, стоит заранее проверять актуальное расписание на официальных ресурсах «Укрзализныци» или непосредственно в кассах вокзалов. Поскольку изменения временные, график могут корректировать в зависимости от развития ситуации в сфере безопасности.

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