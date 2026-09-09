Сеть «Ашан» ограничила продажу бакалеи и яиц в один чек — в днепровском магазине объявлений о лимитах не нашли, а с полок исчезли сахар и соль.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области снова напоминает о себе: сеть «Ашан» ввела лимиты на продажу части бакалеи и яиц в один чек. О новых ограничениях сеть сообщила сама, объяснив их разграничением розничных и оптовых закупок. Речь о том, чтобы оптовым скупщикам было сложнее вывозить товар большими партиями, тогда как обычные покупатели, берущие продукты для дома, ограничений в привычных объемах фактически не ощущали.

В соцсетях накануне распространили фотографии объявлений из магазинов сети, в которых шла речь именно о новых лимитах на бакалею и яйца. После этого возникли вопросы, действительно ли в Днепре начали ограничивать продажу продуктов в одни руки. В днепровском магазине сети объявлений об ограничениях не заметили — зато с полок исчезли сахар и соль.

Что увидели в магазине «Ашан» в Днепре

Чтобы проверить ситуацию, 8 сентября команда Информатора посетила магазин «Ашан» в ТРЦ «Дафи». Журналисты искали объявления об ограничении продажи продуктов, однако в магазине их так и не нашли. В то же время части товаров на полках действительно не хватает, и это заметно даже без специальных табличек.

В частности, в отделе бакалеи не было сахара и соли, а муки осталось немного. Заметные пробелы были и на полках с крупами и консервами. Зато остальные товары в магазине были на месте, а яйца продавались в привычном ассортименте. То есть полного «вымывания» ассортимента нет, однако часть продуктов представлена в ограниченном количестве или вовсе отсутствует.

Что это значит для покупателей

Лимиты в один чек прежде всего касаются тех, кто покупает бакалею большими партиями — например, для перепродажи или оптовых заготовок. Для обычной семейной закупки ограничения, как правило, не являются проблемой, ведь дома редко берут товар паллетами. Однако из-за временной нехватки сахара, соли и части круп стоит учитывать, что какого-то товара может не оказаться, поэтому перед большой закупкой лучше уточнить наличие или заложить запасные варианты.

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