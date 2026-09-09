В Запорожье определили 33 многоэтажки с электрическим или индивидуальным отоплением, где проживают 4412 человек. Коммунальные службы готовят город как минимум к пяти суткам работы в условиях возможного блекаута.

Графики отключения света в Запорожье на этой неделе заставили власть ускорить подготовку к худшему сценарию — в городе определили многоэтажки, жители которых больше всего зависят от стабильного электроснабжения зимой.

Новые подробности подготовки Запорожья к отопительному сезону рассказал директор департамента по управлению ЖКХ городского совета Петр Чекер. Общая готовность городских систем, по его словам, уже превышает 70%, а основной комплекс работ планируют завершить до 25 сентября.

Какие дома Запорожья больше всего зависят от света

Особое внимание при подготовке уделяют домам, где исчезновение электроэнергии может остановить отопление. В Запорожье насчитывается 16 домов с электрическим отоплением и около 17 — с индивидуальными системами отопления. Всего в этих многоэтажках проживают 4412 человек.

Для таких домов резервное питание особенно важно: длительное отключение может остановить насосы, автоматику и другое оборудование, от которого зависит работа отопительных систем. В городе уже действует программа софинансирования покупки резервного оборудования — ею воспользовались более 60 ОСМД Запорожья.

Сколько город сможет работать во время блекаута

Коммунальные службы отрабатывают сценарий, при котором критическая инфраструктура должна сохранять работоспособность как минимум пять суток после масштабного отключения света. Для этого насосные станции получили резервные источники питания, а канализационные объекты обеспечили генераторами.

В городе также сформировали запас топлива, заключили договоры на его дополнительную поставку и закупают запасные насосы, задвижки и комплектующие. Параллельно проводят тренировки на случай длительного обесточивания, чтобы резервное оборудование поддерживало подачу воды и работу канализации, пока энергетики будут восстанавливать сети.

Как подготовили котельные Запорожья

В городе работают 46 котельных и 13 центральных тепловых пунктов, а часть Шевченковского района дополнительно обеспечивает котельная предприятия «Мотор Сич». На крупных объектах устанавливают когенерационные установки, которые одновременно вырабатывают тепловую и электрическую энергию; остальные котельные обеспечивают обычными генераторами.

По состоянию на начало сентября готовность объектов оценивают так: жилой фонд — 74%, системы теплоснабжения — 78%, холодное водоснабжение — 79%, электроснабжение — 79%, дизельные электростанции — 85%, котельные — 81%, тепловые пункты — 77%. В первую очередь ремонтируют дома, где прошлой зимой чаще всего случались прорывы и аварийные ситуации.

Получат ли ОСМД до 300 тысяч гривен

Запорожье планируют включить в государственную экспериментальную программу «СвітлоДім», которая предусматривает помощь многоквартирным домам на покупку оборудования резервного питания. Предварительно сумма может составлять 100, 200 или 300 тысяч гривен — размер будет зависеть от этажности и характеристик дома.

Как принять участие в программе

Для участия совладельцам нужно уполномочить главу ОСМД или другого представителя и подготовить расчет необходимого оборудования. В то же время выплаты еще не начались: необходимые изменения в правительственное постановление по состоянию на начало сентября не утверждены, поэтому жителям стоит дождаться официального сообщения о старте приема заявок.

Зачем запорожцам запас воды на неделю

Горожан не призывают скупать продукты в больших количествах — речь идет о базовом домашнем резерве на случай длительной аварии или повреждения критической инфраструктуры. Жителям советуют подготовить питьевую воду как минимум на неделю, продукты, не требующие длительного приготовления, заряженные павербанки, фонари и запасные батарейки, необходимые лекарства и безопасный альтернативный источник для приготовления еды.

Газовые горелки и баллоны можно использовать только с соблюдением правил пожарной безопасности и инструкций производителя. Такой запас не означает, что длительный блекаут обязательно произойдет — это один из сценариев, к которому город готовится заранее.

Ранее Politeka сообщала, электричество будут выключать на многие часы в Запорожье на неделю.

Также Politeka сообщала, коммунальщики рассказали о трех основных сценариях для города.