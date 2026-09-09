В Днепропетровской области объявили конкурс микрогрантов для ветеранского бизнеса. В рамках проекта «ДОВИРА» ветераны, их семьи и семьи погибших защитников могут получить до 216 тысяч гривен на развитие собственного дела.

Прогноз погоды в Днепропетровской области на эту неделю уже обнародовали синоптики, а тем временем в регионе стартовал конкурс микрогрантов для ветеранского бизнеса: на развитие собственного дела можно получить до 216 тысяч гривен.

Проект «ДОВИРА» реализует чешская гуманитарная организация «Человек в беде» при финансовой поддержке правительства Соединенных Штатов. Максимальный размер гранта составляет 216 тысяч гривен, однако окончательная сумма будет зависеть от заявки и представленного финансового плана. О старте конкурса сообщило профильное издание VETERAN.COM.UA.

Кто может претендовать на финансирование

Подать заявку могут ветераны и ветеранки, уволенные с военной службы после 24 февраля 2022 года, если они имеют статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны. Отдельно программой предусмотрено участие членов семей ветеранов — жен и мужей, совершеннолетних детей и родителей.

Такое же право имеют члены семей погибших, умерших или пропавших без вести защитников и защитниц. Предприятие заявителя должно быть уже официально зарегистрированным на момент подачи заявки и фактически работать на территории Днепропетровской области. В то же время программа не распространяется на Никопольский и Синельниковский районы, а также Богдановскую и Троицкую общины Павлоградского района.

Приоритет при отборе будут отдавать таким категориям участников: ветеранам и ветеранкам, уволенным после 24 февраля 2022 года; членам семей погибших, умерших или пропавших без вести защитников; внутренне перемещенным лицам; а также тем, чья бизнес-идея имеет социальную направленность. От одной семьи можно подать только одну заявку.

На что можно потратить деньги

Грантовое финансирование разрешают направить на нужды, непосредственно связанные с работой или восстановлением бизнеса. В частности, средства можно использовать на восстановление активов, создание новых рабочих мест (кроме заработной платы), аренду помещения до двух месяцев, ремонт и обустройство помещения.

Также грант покрывает закупку оборудования и инструмента, сырье для производственного процесса (не более 30% от суммы гранта), обучение персонала, расходы на маркетинг и рекламу (не более 30% от суммы гранта), юридические и консалтинговые услуги. Все запланированные мероприятия должны быть реализованы не дольше чем за 60 календарных дней.

Получение грантовой поддержки от государства или других организаций само по себе не запрещает участие в конкурсе, но такие заявители не будут иметь приоритета при отборе. В то же время предприниматели, которые после 24 февраля 2022 года уже получали бизнес-грант или финансовую помощь от «Человека в беде», к конкурсу не допускаются.

Как будет проходить отбор

Конкурс предусматривает два этапа. Сначала организаторы проверят заявки на соответствие требованиям программы. Те, кто пройдет первый этап, будут иметь собеседование с представителями «Человека в беде» — встреча состоится непосредственно на предприятии или в месте, где заявитель планирует развивать бизнес.

После этого заявки будет рассматривать специальный отборочный комитет, в который войдут представители организации, органов государственной власти и местного самоуправления. Победители конкурса пройдут обязательную пятидневную программу бизнес-тренингов в онлайн- или офлайн-формате, а также смогут получить менторскую поддержку от опытных экспертов.

Как подать заявку

Конечный срок подачи документов — 30 сентября 2026 года. Перед заполнением заявки организаторы советуют ознакомиться с рекомендациями по ее оформлению и подготовить финансовый план. Заполненную заявку вместе с финансовым планом нужно подать через онлайн-форму конкурса.

Вопросы по программе можно задать по адресу электронной почты, указанному на странице конкурса, по телефону горячей линии 0 800 210 174, а также в Viber, Telegram и WhatsApp по номеру 099 767 37 06 (с понедельника по четверг с 09:00 до 17:00, в пятницу с 09:00 до 16:00).

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