Из-за аварии на водопроводе без воды временно останутся более 6,5 тысячи жителей Запорожья. Коммунальщики назвали адреса и организовали подвоз питьевой воды.

Отключения света в Запорожье в сентябре стали привычным делом, а теперь к ним добавилось и отключение воды. Из-за аварии на водопроводе в Александровском районе Запорожья без водоснабжения временно останутся более 6,5 тысячи жителей города.

Как сообщает городской портал «ЗаБор» со ссылкой на КП «Водоканал», аварийные работы проводят на водопроводе диаметром 400 мм возле дома №8 на улице Украинской. Водоснабжение ограничили с 09:45, а восстановят его после завершения ремонтных работ.

Всего без воды останутся 6 560 жителей. Речь идет о 22 жилых домах: два 16-этажных, 17 девятиэтажных, один семиэтажный и два двухэтажных дома. Кроме того, водоснабжение прекратят для магазина «Сильпо».

Какие адреса останутся без воды

Без водоснабжения окажутся жители домов по таким адресам:

улица Украинская: 2, 2а, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 35, 37;

улица Школьная: 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 22а, 24, 26;

улица Запорожская: 7, 9а, 9б.

Где жителям набрать питьевую воду

На время проведения аварийных работ жителям организуют подвоз питьевой воды автоцистернами. Их разместят по двум адресам: на улице Украинской, 8 и на улице Украинской, 35.

В КП «Водоканал» извинились перед горожанами за временные неудобства. Предприятие также предупредило, что во время аварийных и стабилизационных работ возможны кратковременные изменения давления в водопроводной сети.

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