Утром 9 сентября на Запорожском направлении зафиксировали значительные отклонения от графика движения поездов. Самая большая задержка — 4 часа 38 минут — у международного рейса в Пшемысль.

Графики отключения света в Запорожье на 9 и 10 сентября заставляют горожан корректировать планы, но в этот раз к ним добавились ещё и серьёзные задержки поездов. Утром 9 сентября несколько пассажирских рейсов из Запорожья и в город шли со значительным отклонением от графика, а самая большая задержка превысила четыре с половиной часа.

Об изменениях в движении пассажирских поездов сообщила «Укрзализныця», пишет запорожский портал «Акцент». Причиной отклонений стали последствия российских обстрелов, из-за которых часть рейсов вынужденно меняет маршрут или останавливается. Данные актуальны по состоянию на утро 9 сентября, однако время опоздания может меняться.

Какие поезда из Запорожья задерживаются 9 сентября

По состоянию на 09:01 больше всего от расписания отставал международный рейс №31/32 «Запорожье-1 — Пшемысль Главный». Его задержка составила 4 часа 38 минут — это самое длительное опоздание среди всех рейсов на направлении.

Также с опозданием шёл поезд №39/40 «Запорожье-1 — Солотвино-1»: отклонение от графика составило 1 час 53 минуты.

Какие рейсы задерживаются в Запорожье

Не только отправления, но и прибытие в город происходили вне графика. Рейс №31/32 «Пшемысль Главный — Запорожье-1» опаздывал на 1 час 49 минут, а поезд №5/6 «Ивано-Франковск — Запорожье-1» — на 1 час 31 минуту.

Ранее в «Укрзализныце» также сообщали о задержке поездов между Запорожьем и Киевом. Часть тех рейсов уже могла завершить маршрут, поэтому их нет в обновлённом перечне.

Как проверить задержку своего поезда

Актуальный статус рейса можно найти в онлайн-сервисе «Укрзализныци». Для проверки достаточно ввести номер поезда — система покажет ориентировочное время прибытия на нужную станцию, рассчитанное с учётом времени из билета и текущей задержки.

В компании предупреждают, что прогноз может меняться во время воздушных тревог, эвакуаций, вынужденных остановок или объездов. Если поезд в дальнейшем будет двигаться быстрее, часть отставания от графика он может наверстать. Пассажирам советуют следить за обновлениями и приезжать на вокзал заранее.

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