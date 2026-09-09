КП «Горводоканал» сообщило об аварийно-ремонтных работах на водопроводе в Сумах. Без водоснабжения остались дома на нескольких улицах, подачу восстановят после завершения ремонта.

Отключение воды в Сумах продолжилось 9 сентября — коммунальщики сообщили о новых аварийно-ремонтных работах на водопроводе, из-за которых часть города осталась без холодного водоснабжения.

Как сообщили в КП «Горводоканал», с 10:25 подача воды прекращена на улице Холодноярской бригады — в домах № 4, 6 и 6/1. Также без воды остались жители улицы Сергея Табалы: дома № 52а, 52б, 70/1 и 70.

Это не единственный аварийный участок, на котором работают бригады коммунальщиков. Отдельно проводят замену задвижки на водопроводе, поэтому с 10:20 воду отключили на улице Вооруженных Сил Украины (№ 4, 6, 8), проспекте Михаила Лушпы (№ 9, 11, 13, 15, 15А, 23) и на улице Ивана Сирко (№ 7).

Когда возобновят подачу воды

Ремонтные мероприятия уже выполняются. В коммунальном предприятии подчеркивают, что водоснабжение будет восстановлено сразу после завершения работ, однако точное время пока не называют — все зависит от сложности ремонта.

Куда звонить, если воды долго нет

Узнать актуальное состояние работ можно по телефонам диспетчерской службы КП «Горводоканал»: 050 407-81-10 и 067 548-21-12. Жителям советуют следить за официальными сообщениями предприятия.

Ранее Politeka сообщала, отключение воды в Сумах с 7 по 11 сентября: в горсовете сообщили график, когда не будет водоснабжения.

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