Накануне отопительного сезона большинство теплоснабжающих предприятий Житомирской области не имеют свободного доступа к собственным банковским счетам. Из-за арестов и долгов перед «Нафтогазом» это уже осложняет подготовку котельных и теплосетей к зиме.

Субсидия на отопление в Житомирской области этой зимой станет еще актуальнее — большинство теплоснабжающих предприятий региона накануне отопительного сезона не имеют свободного доступа к собственным счетам.

О проблеме 7 сентября сообщила Житомирская областная военная администрация после совещания с руководителями теплоснабжающих предприятий, общинами и представителями Государственной исполнительной службы. Как сообщает интернет-издание «Субота Онлайн», ситуацию связывают с долгами предприятий перед НАК «Нафтогаз Украины» и неурегулированным вопросом компенсации разницы в тарифах со стороны государства. Из-за арестов и долгов подготовка котельных и теплосетей к зиме уже осложняется.

Областная власть вместе с общинами готовит обращение в Кабинет Министров по поводу задолженности и разблокировки работы предприятий. Официальная цель — своевременное начало отопительного сезона и бесперебойная подача тепла жителям области.

Какие предприятия уже столкнулись с арестом счетов

Один из самых показательных случаев — КП «Житомиртеплокоммунэнерго». В судебном определении от 19 июня 2026 года зафиксировано, что на расчетные счета и имущество предприятия уже наложен арест. Само предприятие указывало, что это блокирует хозяйственную деятельность и мешает готовиться к отопительному сезону.

Похожая ситуация в Бердичеве. Заместитель городского головы Наталья Палкина еще летом сообщала, что счета КП «Бердичевтеплоэнерго» остаются арестованными из-за долгов за газ. Государство, по ее словам, не компенсировало предприятию более 240 млн грн разницы в тарифах.

13 августа территориальная комиссия при ОВА обнародовала расчеты задолженности по разнице в тарифах, которые подали семь субъектов области. В перечень вошли «Бердичевтеплоэнерго», «Житомиртеплокоммунэнерго», «Звягельтепло», КП «Озерное», КП «Теплообеспечение» Коростеня, Макаровская КЭЧ и Новогуйвинское ВЖРЭКП.

Этот перечень касается именно расчетов разницы в тарифах. В то же время в сообщении о совещании 7 сентября ОВА не уточнила, у каких именно предприятий из этого списка сейчас ограничен доступ к счетам.

Что означает ситуация для жителей области

По состоянию на 7 сентября ОВА говорит о подготовке совместных решений и обращении к правительству. От того, насколько быстро удастся разблокировать счета тепловиков, зависит, насколько полно котельные и теплосети успеют подготовить к холодам. Пока главный ориентир — чтобы отопительный сезон в общинах стартовал вовремя.

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