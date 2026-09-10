После резонанса вокруг фото школьного завтрака из лицея №19 в Житомире контроль за питанием расширили на всю область — создана рабочая группа. Родителям назвали телефон для жалоб.

Школьное питание в Житомире будут проверять по всей области — после резонанса вокруг фотографий школьного завтрака из лицея №19 Житомирская ОВА создала рабочую группу, которая будет мониторить организацию горячего питания учеников 1–11 классов.

Об этом, как сообщает издание «Субота Онлайн», заявил начальник Житомирской ОВА Виталий Бунечко после расширенного совещания с главами громад. В состав рабочей группы вошли представители областной военной администрации, департамента образования и науки, Госпродпотребслужбы и Офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Для родителей и других жителей области, у которых есть вопросы или жалобы по поводу питания в школах, назвали телефон департамента образования и науки Житомирской ОВА — 0412 42-14-01.

После появления фото в лицей №19 приезжали заместитель начальника Житомирской ОВА Наталья Арендарчук и уполномоченная по правам ребенка Елена Орлова. Они общались с учениками, родителями и педагогами.

По словам Бунечко, в тот день в доставленных в лицей ланчбоксах действительно было меню, которое обсуждали в соцсетях. Вместе с тем он заявил, что порция на распространенном фото не полностью соответствовала тому, что изначально получили дети. «Похоже на то, что порцию сфотографировали уже после того, как дети поели», — написал начальник ОВА.

История возникла на фоне нового этапа программы бесплатного питания. С 1 сентября бесплатные горячие блюда должны получать ученики 1–11 классов.

Как пожаловаться на питание в школах

Жители Житомирской области, у которых есть замечания к качеству, количеству или организации питания детей в школах, могут позвонить в департамент образования и науки ОВА по номеру 0412 42-14-01.

Созданная рабочая группа будет проверять не одну конкретную школу, а организацию процесса в громадах Житомирщины, поэтому жалобы родителей помогут определить, где именно есть проблемы.

В самой ОВА заявили, что дальнейшее внедрение питания в школах области будет на контроле. Рабочая группа должна мониторить организацию горячего питания учеников 1–11 классов по всей Житомирской области.

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