В Сумах 10 сентября из-за порыва водопровода прекращена подача воды в ряд жилых домов. В КП «Горводоканал» назвали адреса, которые остались без водоснабжения.

Отключение воды в Сумах на этой неделе произошло снова — 10 сентября коммунальщики экстренно прекратили подачу из-за нового порыва на водопроводе.

Об аварийной ситуации сообщили в КП «Горводоканал». Для ликвидации порыва водопровода сегодня, 10 сентября, с 10:55 была прекращена подача воды в жилые дома по нескольким адресам.

Без водоснабжения остались дома на улице Ивана Сирко: № 15, 17, 19, 19/1, 21, 23 и 27. Именно там бригады водоканала проводят работы по ликвидации порыва.

Точное время, сколько продлятся ремонтные работы, коммунальщики не назвали. Обычно после завершения ликвидации аварии подачу воды восстанавливают в течение нескольких часов.

Что делать, если в вашем доме нет воды

Жителям, чьи дома остались без водоснабжения, советуют заранее набрать запас воды для бытовых нужд. Уточнить информацию о ходе работ и ориентировочное время восстановления подачи можно в диспетчерской службе КП «Горводоканал».

Аварийные отключения воды в Сумах на этой неделе уже происходили неоднократно — ранее коммунальщики сообщали о порывах водопровода 8 и 9 сентября.

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