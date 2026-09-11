По состоянию на 10 сентября 2026 года в Харьковской области открыты 2 884 вакансии. Больше всего платят водителям автотранспортных средств — до 55 000 гривен.

Работа в Харьковской области остается доступной для всех желающих. По состоянию на 10 сентября 2026 года в Харьковской области, по данным областной службы занятости, актуальны 2 884 вакансии — об этом сообщили в Харьковской областной военной администрации.

Больше всего на этой неделе готовы платить водителям автотранспортных средств — 55 000 гривен. Вторую строчку занимает должность заместителя директора с оплатой 50 000 гривен, а замыкает тройку лидеров бухгалтер, которому предлагают 32 000 гривен.

Самые высокооплачиваемые вакансии недели

В десятку вакансий с самыми высокими зарплатами в Харьковской области вошли:

водитель автотранспортных средств — 55 000 грн; заместитель директора — 50 000 грн; бухгалтер — 32 000 грн; аудитор — 30 840 грн; комплектовщик мебели — 30 000 грн; машинист механического катка — 29 990 грн; электрик цеха — 28 000 грн; врач-онколог — 25 000 грн; администратор — 23 000 грн; продавец-консультант — 20 000 грн.

Где искать работу и куда обращаться

Полный перечень актуальных вакансий по Харькову и области опубликован на сайте областной службы занятости — там можно отфильтровать предложения по профессии, зарплате и району.

По вопросам трудоустройства работает горячая линия Харьковской областной службы занятости: с понедельника по пятницу, с 8:30 до 17:00, по телефону 0 800 219 729. Звонки бесплатные.

Контакты филиалов Харьковского областного центра занятости и их структурных подразделений также собраны на официальном портале областной военной администрации.

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