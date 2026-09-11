Работа в Харьковской области остается доступной для всех желающих. По состоянию на 10 сентября 2026 года в Харьковской области, по данным областной службы занятости, актуальны 2 884 вакансии — об этом сообщили в Харьковской областной военной администрации.
Больше всего на этой неделе готовы платить водителям автотранспортных средств — 55 000 гривен. Вторую строчку занимает должность заместителя директора с оплатой 50 000 гривен, а замыкает тройку лидеров бухгалтер, которому предлагают 32 000 гривен.
Самые высокооплачиваемые вакансии недели
В десятку вакансий с самыми высокими зарплатами в Харьковской области вошли:
- водитель автотранспортных средств — 55 000 грн;
- заместитель директора — 50 000 грн;
- бухгалтер — 32 000 грн;
- аудитор — 30 840 грн;
- комплектовщик мебели — 30 000 грн;
- машинист механического катка — 29 990 грн;
- электрик цеха — 28 000 грн;
- врач-онколог — 25 000 грн;
- администратор — 23 000 грн;
- продавец-консультант — 20 000 грн.
Где искать работу и куда обращаться
Полный перечень актуальных вакансий по Харькову и области опубликован на сайте областной службы занятости — там можно отфильтровать предложения по профессии, зарплате и району.
По вопросам трудоустройства работает горячая линия Харьковской областной службы занятости: с понедельника по пятницу, с 8:30 до 17:00, по телефону 0 800 219 729. Звонки бесплатные.
Контакты филиалов Харьковского областного центра занятости и их структурных подразделений также собраны на официальном портале областной военной администрации.
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