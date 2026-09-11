В Могилев-Подольском районе ветеранам войны назначают денежную компенсацию на приобретение жилья. В этом году из государственного бюджета для района предусмотрели 30,5 млн грн субвенции.

Компенсации для жителей Винницкой области действуют и в жилищной сфере: в Могилев-Подольском районе ветеранам войны продолжают назначать денежную компенсацию за положенные им жилые помещения.

О новом решении сообщили на странице Могилев-Подольской районной государственной администрации. Районная комиссия по рассмотрению заявлений на выплату компенсации рассмотрела вопрос о назначении средств трем лицам с инвалидностью вследствие войны II группы.

По итогам рассмотрения комиссия приняла решение назначить денежную компенсацию на приобретение жилья защитникам из Ямпольской и Мурованокуриловецкой территориальных громад. Сейчас на учете для обеспечения жильем в районе находятся 18 человек, которым решениями комиссии уже назначена соответствующая компенсация.

В этом году из государственного бюджета для Могилев-Подольского района предусмотрели 30,5 млн грн субвенции на компенсацию стоимости жилья отдельным категориям ветеранов войны. Такую поддержку должны получить 11 жителей района. Восемь ветеранов уже воспользовались компенсацией и приобрели собственное жилье.

Как происходит назначение компенсации

Предоставление средств осуществляется в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №719 от 19 октября 2016 года. Финансирование программы обеспечивается в рамках инструмента Ukraine Facility при поддержке Европейского Союза.

Кто имеет право на компенсацию

Право на денежную компенсацию имеют ветераны войны, которые находятся на квартирном учете для обеспечения жильем. В Могилев-Подольском районе решение о назначении средств принимает районная комиссия по рассмотрению заявлений — именно она определяет очередность и сумму в соответствии с действующим законодательством. Очередное рассмотрение касалось трех лиц с инвалидностью вследствие войны II группы.

Что дальше

Компенсация на приобретение жилья является одним из направлений государственной поддержки ветеранов и должна помочь защитникам и защитницам создать надлежащие условия для возвращения к мирной жизни. За уточнениями о своем месте в очереди и необходимых документах следует обращаться в Могилев-Подольскую районную государственную администрацию или в свою территориальную громаду.

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