В пятницу, 11 сентября, в Виннице коммунальные службы работают сразу на нескольких участках города. Из-за ремонтных работ по отдельным адресам может временно пропасть вода или электроэнергия.

Отключение воды и света в Виннице на этой неделе продолжаются — в пятницу, 11 сентября, ремонтные бригады снова вышли на несколько участков водопроводов и электросетей. Об адресах и перечне запланированных работ сообщил отдел оперативного реагирования «Круглосуточная стража».

Бригады «Винницаоблводоканала» в этот день будут ремонтировать водопроводы по трем адресам: на улице С. Зулинского, 21-Г, улице Б. Ступки, 19, а также на улице Келецкой, 116. Водоснабжение по этим адресам возобновят сразу после завершения ремонтных работ.

В то же время «Винницкие городские электросети» предупреждают о временных отключениях света. Причина — ремонтные работы в трансформаторных подстанциях. Отключения возможны по таким адресам:

ул. Генерала Арабея, 7;

4-й проезд Генерала Арабея;

ул. Праведников мира, 45, 45-А;

ул. О. Вишни, 1–10;

ул. Стрелецкая, 1–7.

Куда обращаться жителям Винницы

Уточнить информацию об аварийных и плановых работах можно в отделе оперативного реагирования «Круглосуточная стража». Звонить жители Винницы могут по номерам: 15-60, 0-800-60-15-60 или (0432) 65-15-60.

В городе подчеркивают: общественный транспорт 11 сентября курсирует по графику, а коммунальные услуги поступают в дома без перебоев. Временные отключения касаются только отдельных адресов, где работают ремонтные бригады.

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