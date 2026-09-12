Доплаты для пенсионеров в Кировоградской области: с 1 июля 2025 года государственную социальную помощь по уходу назначают и выплачивают через Пенсионный фонд Украины. Рассказываем, кто имеет на нее право и как подать документы.

Доплаты пенсионерам в Кировоградской области теперь оформляют через Пенсионный фонд Украины — государственную социальную помощь по уходу с 1 июля 2025 года назначает и выплачивает именно ПФУ.

Соответствующее решение закрепил Кабинет Министров Украины постановлением от 11 июня 2025 года № 695. Как сообщает Главное управление Пенсионного фонда, многие виды государственной социальной помощи, которые раньше оформляли через органы соцзащиты, теперь проходят через единое учреждение — Пенсионный фонд.

Кто имеет право на помощь по уходу

Назначение этой выплаты регулирует постановление Кабмина от 2 апреля 2005 года № 261. Помощь предоставляют гражданам Украины, которые постоянно проживают на ее территории, а также иностранцам и лицам без гражданства, переселившимся в Украину на постоянное проживание, признанным беженцами или нуждающимся в дополнительной защите.

Право на помощь имеют лица с инвалидностью вследствие войны из числа военнослужащих и других лиц, которым назначена пенсия по инвалидности. Речь идет о лицах с инвалидностью I группы, а также о лицах с инвалидностью II и III групп, которые являются одинокими и по заключению врачебно-консультативной комиссии нуждаются в постоянном постороннем уходе.

Как оформить помощь по уходу

Поскольку с 1 июля 2025 года назначение и выплата помощи перешли в Пенсионный фонд, доплаты для пенсионеров в Кировоградской области теперь оформляют в ближайшем сервисном центре ПФУ по месту жительства. Специалисты фонда принимают заявление и документы, подтверждающие право на эту социальную поддержку.

Что стоит подготовить

Для оформления понадобятся паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и документы об инвалидности. Окончательный перечень зависит от категории, к которой относится человек, поэтому перед визитом в фонд его лучше уточнить у специалистов сервисного центра.

Оформить помощь можно также через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, выбрав соответствующее заявление в личном кабинете.

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