В Сумах из-за порыва водопровода утром 12 сентября без воды остались жители домов на проспекте Свободы и улице Репина. КП «Міськводоканал» уже начал ремонт.

Отключение воды в Сумах вновь затронуло жилые дома — в пятницу, 12 сентября, с 09:00 из-за порыва водопровода прекращена подача воды по нескольким адресам.

Об аварийном отключении сообщило КП «Міськводоканал» в своем Telegram-канале, информацию также распространил Сумской городской совет. Ремонтные бригады коммунального предприятия начали ликвидацию порыва водопровода с утра.

Какие адреса остались без воды

По состоянию на утро 12 сентября без централизованного водоснабжения остались жители таких домов:

проспект Свободы, 31;

проспект Свободы, 33;

улица Репина.

Причиной отключения стал порыв водопровода. Коммунальщики сейчас выполняют ремонтные работы, после завершения которых подачу воды обещают восстановить. Точное время завершения работ в сообщении горсовета не указали.

Что делать жителям на время ремонта

Пока идут работы, жителям домов на проспекте Свободы, 31, 33 и улице Репина стоит сделать небольшой запас воды для бытовых нужд. После восстановления водоснабжения первые минуты воду рекомендуется сливать, пока она не станет прозрачной.

Актуальную информацию о завершении ремонта можно отслеживать в официальном Telegram-канале КП «Міськводоканал» и Сумского городского совета.

Ранее Politeka сообщала, отключение воды в Сумах 9 сентября: коммунальщики назвали, какие улицы остались без водоснабжения.

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