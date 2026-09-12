Подорожание продуктов в Харьковской области продолжается — по данным мониторинга Минфина, заметнее всего за месяц подорожало пшено, а гречка и мука прибавили в цене умеренно.

Подорожание продуктов в Харьковской области становится все ощутимее: по данным мониторинга цен Минфина, обновленным 11 сентября 2026 года, по сравнению с августом подорожали гречка, пшено и мука. Самый заметный скачок зафиксировали на пшено.

Средняя розничная цена на гречку сейчас составляет 76,20 грн за килограмм, тогда как в августе она стоила 74,63 грн. Разброс цен в сетях значительный: в Metro килограмм гречки продают по 65,90 грн, в Auchan — по 69,90 грн, в Novus — по 69,99 грн, а в Megamarket ценник достигает 99,00 грн за килограмм.

Пшено подорожало заметнее всего среди трех продуктов. Если в августе средняя цена на него держалась на уровне 53,10 грн за килограмм, то по состоянию на 11 сентября она выросла до 58,20 грн — это более 5 гривен дополнительно за месяц. В Auchan пшено стоит 50,90 грн, а в Megamarket — уже 65,50 грн за килограмм.

Пшеничная мука "Хуторок" подорожала умеренно: средняя цена за килограмм поднялась с 35,88 грн в августе до 36,72 грн. Двухкилограммовая упаковка той же муки в среднем стоит 72,64 грн против 70,96 грн месяцем ранее. В Novus килограмм муки можно купить по 34,93 грн, а в Megamarket — по 38,50 грн.

Эти цифры Минфин считает как средние по стране, но они актуальны и для Харьковщины: сети Metro, Auchan, Novus и Megamarket, по данным которых формируется мониторинг, работают и в Харькове. Поэтому жители области видят в местных супермаркетах те же ценники, что и в Киеве или Львове.

Дешевле всего базовый набор из этих продуктов выходит в Auchan: там и гречка (69,90 грн), и пшено (50,90 грн) стоят заметно ниже, чем в Megamarket, где те же позиции продают по 99,00 грн и 65,50 грн соответственно. Разница на гречке между самой дешевой и самой дорогой сетью превышает 33 гривны за килограмм.

Ранее Politeka сообщала, гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: как получить поддержку по новой программе.

Также Politeka сообщала, денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области: как получить 19 400 гривен на зиму.

Как сообщала Politeka, работа в Харьковской области: какие вакансии предлагают с зарплатой до 55 000 гривен.