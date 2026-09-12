Из-за отсутствия электроэнергии «Инфоксводоканал» временно прекратил водоснабжение в двух районах Одессы. Подачу воды обещают возобновить сразу после возвращения света.

Графики отключения света в Одесской области повлияли и на воду — вечером 11 сентября 2026 года «Инфоксводоканал» сообщил о временном прекращении водоснабжения в двух районах Одессы.

Сообщение компании появилось около 20:36. Из-за отсутствия электроэнергии без водоснабжения остались Киевский и Хаджибейский районы города — насосные станции остановились вместе с исчезновением напряжения в электросети.

Причина отключения воды

«В связи с отсутствием электроэнергии временно прекращено водоснабжение Киевского и Хаджибейского районов г. Одессы», — говорится в официальном сообщении «Инфоксводоканала». В компании пояснили, что подача воды напрямую зависит от работы насосного оборудования, которое питается от электросети.

Когда возобновят водоснабжение

Точного времени возобновления водоснабжения в водоканале не назвали. Воду подадут сразу после того, как в районы вернется электроэнергия и насосные станции снова заработают.

Что делать жителям

Жителям Киевского и Хаджибейского районов советуют на время отключения сделать небольшой запас воды. В компании просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и не вызывать аварийные бригады без острой необходимости — водоснабжение должно восстановиться автоматически, как только вернется свет.

В водоканале подчеркнули, что прекращение подачи воды связано именно с обесточиванием, а не с аварией на водопроводе. Это означает, что никаких ремонтных работ не будет — восстановление зависит только от энергетиков.

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