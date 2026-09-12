На Житомирщине специалисты по сопровождению ветеранов уже работают в 66 громадах — всего 125 таких специалистов. Рассказываем, какие услуги они предоставляют и кто может обратиться за помощью.

Помощь ветеранам в Житомирской области продолжает расширяться — специалисты по сопровождению ветеранов уже работают в 66 громадах региона, а всего к этой работе привлекли 125 специалистов. Об этом сообщает «Рупор Житомира».

Специалисты по сопровождению — это люди, которые помогают ветеранам, демобилизованным военным и их семьям вернуться к гражданской жизни. Они ведут человека с момента увольнения со службы и поддерживают на каждом следующем этапе.

Какие услуги предоставляют ветеранам

Главные направления работы — помощь в оформлении статусов, льгот и выплат, а также сопровождение при получении реабилитации и медицинских услуг. Отдельно специалисты помогают с трудоустройством, переобучением и открытием собственного дела.

Ещё одно направление — психологическая поддержка и социальная адаптация ветеранов и их близких. С начала года специалисты обработали 2 840 обращений от ветеранов и их семей.

Кто может обратиться за помощью

Услуга полностью бесплатная. За помощью могут обращаться ветераны войны, участники боевых действий, военнослужащие, которые увольняются или уже уволились со службы, а также члены их семей и семьи погибших защитников.

Как найти специалиста в своей громаде

Специалист по сопровождению работает в штате местного совета или коммунального учреждения. Чтобы найти своего специалиста, достаточно обратиться в сельский, поселковый или городской совет по месту жительства — там предоставят контакты и график приёма.

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