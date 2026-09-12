Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 13 по 19 сентября обещает резкие перепады температуры: от +14° днем во вторник до +25° днем в субботу, а осадки синоптики прогнозируют четыре дня из семи.

предыдущий прогноз погоды на неделю с 9 по 15 сентября уже предупреждал о резком изменении погоды в Харьковской области, и новая неделя с 13 по 19 сентября подтверждает эту тенденцию: температура днем будет колебаться от +14° до +25°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели дневные температуры в Харьковской области будут держаться в пределах от +14° до +25°, а ночные – от +11° до +14°.

В воскресенье, 13 сентября, воздух днем прогреется до +23°, ночью ожидается +14°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков синоптики не прогнозируют.

В понедельник, 14 сентября, столбики термометров днем опустятся до +17°, ночью – до +14°. Облачно с прояснениями, возможны осадки.

Во вторник, 15 сентября, температура днем удержится на самой низкой отметке недели – +14°, ночью +13°. Небо облачное с прояснениями, синоптики прогнозируют осадки.

В среду, 16 сентября, днем ожидается +17°, ночью +13°. Облачно с прояснениями, возможны осадки.

В четверг, 17 сентября, воздух прогреется до +21°, ночью похолодает до +11°. Небо малооблачное, без осадков.

В пятницу, 18 сентября, днем столбики термометров поднимутся до +24°, ночью +13°. Малооблачно, осадков не прогнозируется.

В субботу, 19 сентября, температура днем поднимется до самой высокой отметки недели – +25°, ночью +14°. Малооблачно, синоптики прогнозируют возможные осадки.

Итак, самым теплым днем недели станет суббота, 19 сентября, когда днем ожидается +25°. Самым прохладным будет вторник, 15 сентября, – всего +14° днем. Перепад температур за неделю составляет 11°. Осадки прогнозируются в понедельник, 14 сентября, вторник, 15 сентября, среду, 16 сентября, и субботу, 19 сентября.

Из-за частых осадков в течение недели харьковчанам стоит иметь при себе зонт и быть осторожными за рулем на мокрой дороге. Из-за перепада температур до 11° целесообразно одеваться в соответствии с погодой конкретного дня, а людям пожилого возраста – позаботиться о теплой одежде в более прохладные дни, особенно во вторник и четверг.

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