Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 13 по 19 сентября показывает резкий перепад температур: днем термометры будут колебаться от +19° до +28°, а осадки прогнозируют в понедельник и вторник.

синоптики уже предупреждали о перепаде температур в начале сентября, а новая неделя с 13 по 19 сентября снова принесет ощутимые колебания – от +28° до +19°. Днепропетровскую область ожидает резкая смена погоды: жаркое воскресенье уступит место прохладным и облачным дням с возможными осадками.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, температура днем на протяжении недели будет колебаться от +19° до +28°, а ночью – от +12° до +17°.

В воскресенье, 13 сентября, воздух прогреется до +28° днем, а ночью температура опустится до +16°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков не ожидается.

В понедельник, 14 сентября, столбики термометров днем покажут всего +19°, ночью – +17°. Облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют возможные осадки.

Во вторник, 15 сентября, днем ожидается +20°, ночью – +13°. Облачность с прояснениями сохранится, и синоптики снова прогнозируют возможные осадки.

В среду, 16 сентября, температура днем удержится на отметке +20°, ночью похолодает до +14°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В четверг, 17 сентября, воздух прогреется до +22° днем, а ночью опустится до +12° – это самая прохладная ночь недели. Небо будет малооблачным, осадков не прогнозируют.

В пятницу, 18 сентября, днем ожидается +25°, ночью – +14°. Погода будет малооблачной, без осадков.

В субботу, 19 сентября, температура днем останется на уровне +25°, ночью – +15°. Малооблачно, осадков не будет.

Таким образом, самым теплым днем недели станет воскресенье, 13 сентября, с максимумом +28°, а самым прохладным днем – понедельник, 14 сентября, с +19°. Перепад температур за неделю достигнет 9°. Осадки прогнозируют в понедельник, 14 сентября, и вторник, 15 сентября, остальные дни будут без дождя.

В воскресенье, когда воздух прогреется до +28°, стоит пить больше воды, планировать активные дела на утро или вечер и защищать кожу от солнца. В дни с возможными осадками – понедельник и вторник – лучше взять с собой зонт и быть внимательными за рулем. А из-за перепада температур до 9° синоптики советуют одеваться по погоде, особенно это касается людей пожилого возраста и детей.

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